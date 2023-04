Hotele B&B chcą się otwierać przy parkach handlowych

– Nasza sieć hotelowa słynie z tego, że pojawia się w strategicznych lokalizacjach, w pobliżu centrów miast, atrakcji turystycznych, ważnych ośrodków biznesowych lub węzłów komunikacyjnych. Utrzymując te kierunki rozwoju chcielibyśmy, aby nasze hotele można było znaleźć także przy centrach handlowych lub w obrębie retail parków, których położenie uzasadnia otwarcie B&B HOTELU. Mamy udane przykłady lokalizacji typu mixed-use na innych rynkach, które teraz chcemy również wprowadzić nad Wisłą – mówi Jakub Bilik, Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu B&B HOTELS Polska.

Hotel B&B przy parku handlowym. Umowa na 30 lat

W kontekście planów rozwojowych B&B HOTELS Polska na najbliższe lata, udział w targach SCF 2023 Spring.

– Odbyliśmy wiele ciekawych spotkań i przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów, które mogą zaowocować nowymi otwarciami hoteli w przyszłych latach – mówi Jakub Bilik. – Ze swojej strony proponowaliśmy deweloperom, inwestorom oraz zarządcom centrów handlowych i retail parków długie umowy najmu, na okres do 30 lat. Obecność znanej, międzynarodowej marki B&B HOTELS może zapewnić efektywniejsze wykorzystanie powierzchni, wzbogacenie tenant-mix i wzmocnienie wizerunku obiektu – wylicza.

B&B HOTELS to jedna z najszybciej rozwijających się sieci hotelowych w Europie, należąca do segmentu „value for money”. W jej portfolio znajduje się już łącznie ponad 700 hoteli w kilkunastu krajach, w tym we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, Austrii, Belgii, Brazylii, Słowenii, Czechach, Holandii i na Węgrzech.