Hotele przy centrach handlowych? B&B HOTELS zainteresowany projektami mixed-use (zdjęcia)

Po czterech tegorocznych otwarciach w Kielcach, Bytomiu, Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Lubelskim znana w Europie sieć B&B HOTELS posiada obecnie w naszym kraju 14 hoteli. Jeden z nich mieści się w Galerii Nowotarskiej, a nowa strategia rozwoju zakłada więcej podobnych inwestycji.

- Chcemy pojawiać się w miejscach atrakcyjnych z punktu widzenia naszych gości, dobrze widocznych w przestrzeni miejskiej. Nadal szukamy możliwości otwierania się w takich lokalizacjach jak centra miast czy okolice ważnych atrakcji turystycznych i ośrodków konferencyjno-targowych, ale dostrzegamy miejsce dla naszych hoteli także przy galeriach i centrach handlowych - mówi Jakub Bilik, prezes zarządu B&B HOTELS Polska.

Jakub Bilik, dyrektor zarządzający BB HOTELS Polska (fot. mat. pras.)

Podczas jesiennych targów centrów oraz nieruchomości handlowych – SCF Fall 2023 (20-21 września 2023) – hotelowa sieć z segmentu value for money była uczestnikiem wydarzenia zainteresowanym najmem powierzchni w centrach handlowych i w obrębie retail parków. Rozwijała dotychczasowe relacje i prowadziła nowe rozmowy w poszukiwaniu potencjalnych partnerów do współpracy.

- Bierzemy pod uwagę różne opcje współpracy w ramach długoterminowych umów najmu. Możemy wprowadzić się do budynku zlokalizowanego obok centrum handlowego lub na przykład zajmować wyższą kondygnację w obrębie galerii handlowej. Dopuszczamy też konwersję istniejącej, nieskomercjalizowanej części obiektu handlowo-biurowego. W tym celu nawiązaliśmy dialog z branżą retail. Udział w obu tegorocznych edycjach targów Shopping Center Forum bardzo nam to ułatwił. Wierzymy, że odbyte podczas nich spotkania i rozmowy z inwestorami, deweloperami oraz zarządcami parków i galerii handlowych wkrótce przełożą się na kolejne B&B HOTELE w naszym portfolio – dodaje Jakub Bilik.

Jednocześnie przedstawiciele sieci podkreślają, że hotel w/przy centrum handlowym to korzyści zarówno dla jej operatora, jak i właściciela obiektu handlowego, a także dla najemców oraz gości - tych zainteresowanych noclegiem, jak i usługami galerii.

- Włączenie funkcji hotelowej do oferty centrum handlowego czy retail parku to okazja do uzupełnienia tenant-mix całego obiektu oraz zwiększenia ruchu w lokalach innych najemców, którzy dodatkowo mogą zyskać na istotnym udziale hotelu zajmującego dużą powierzchnię w kosztach wspólnych. Po stronie wynajmującego dodatkowo pojawia się możliwość lepszego wykorzystania potencjału działki, poprawienia rentowności całej inwestycji, a także pozyskania wieloletniego źródła przychodu, gdyż jako B&B HOTELS oferujemy umowy na 10-15 lat z opcją przedłużenia. Dla nas to szansa na jeszcze lepszą rozpoznawalność marki i zapewnienie naszym gościom dostępu do szerokiej oferty usług. A to tylko początek długiej listy zalet takiego połączenia sił – mówi Łukasz Kaleta, dyrektor operacyjny B&B HOTELS Polska.

Łukasz Kaleta, dyrektor operacyjny BB Hotels Polska (fot. mat. pras.)

B&B HOTELS to marka hotelowa z segmentu value for money obecna w 14 krajach Europy oraz w Brazylii. Na jej portfolio składa się obecnie już ponad 700 hoteli. Popularność na scenie międzynarodowej zdobyła, oferując dobrą jakość usług w atrakcyjnych lokalizacjach i korzystnych cenach. Jeśli chodzi o Polskę, to B&B HOTELE działają obecnie w 14 miastach: w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Toruniu, Nowym Targu, Rzeszowie, Kielcach, Bytomiu, Piotrkowie Trybunalskim oraz Tomaszowie Lubelskim.