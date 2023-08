Karuzela Biała Podlaska. We wrześniu start największego kompleksu handlowego w regionie

Karuzela w Białej Podlaskiej na łącznej powierzchni blisko 28 000 mkw. zapewni bogatą ofertę w zakresie wszystkich branż w 30 sklepach. Wśród najemców znajdzie się wiele marek, które dotychczas były niedostępne w mieście.

Bogata oferta LPP w Karuzela Biała Podlaska

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami inwestorów, nowy projekt Karuzela zostanie otwarty we wrześniu br. Swoje salony w centrum handlowym posiadać będą najwięksi gracze rodzimego rynku retail. Grupa LPP otworzy na terenie kompleksu sklepy Reserved, Sinsay, House i Cropp. W portfolio centrum handlowego będzie można znaleźć także marki: CCC, Pepco, 4F, Ochnik, Media Expert, Rossmann czy keas.

Klienci będą także mieli do swojej dyspozycji salony marek wcześniej niedostępnych w mieście, jak np.: New Yorker, HalfPrice, Apart, Home&You, Douglas, Dealz, Action, Tedi, czy Kakadu Zoo. W najnowszym koncepcie zostanie otwarty także supermarket sieci Lidl. Na terenie Karuzeli w Białej Podlaskiej znajdzie się pełnowymiarowy i jedyny w najbliższym regionie sklep meblowy Agata o powierzchni ponad 7 000 mkw. Natomiast do końca roku planuje się otworzyć sklep Bricomarché.

Największy parking w mieście

– Zestaw sklepów obecnych w Karuzeli w Białej Podlaskiej to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów w tym regionie. Karuzela to nowoczesny kompleks convenience, który wyróżnia także dogodna lokalizacja z dostępem z drogi wojewódzkiej 812 – mówi Grzegorz Pękalski, Członek Zarządu Karuzela Holding.

Karuzela w Białej Podlaskiej mieści się przy ulicy Sportowej. Park handlowy zapewni swoim zmotoryzowanym klientom 930 miejsc parkingowych oferując największy parking w mieście.

Właścicielem Centrów Handlowych Karuzela jest Karuzela Holding i belgijski fundusz inwestycyjny Mitiska. Obecnie pod nazwą Karuzela działają obiekty w Kołobrzegu, Wodzisławiu Śląskim, Turku, Lublińcu, Wągrowcu, Wrześni, Ełku i Puławach. W budowie są trzy inwestycje handlowe w Białej Podlaskiej (jej otwarcie jest zaplanowane w 2023 roku) oraz w Świebodzinie i Jastrzębiu-Zdroju.