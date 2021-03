Karuzela Ełk zyska 5 tys. mkw. powierzchni handlowej

Park handlowy Karuzela Ełk został otwarty na początku listopada 2020 roku, a do końca br. planowana jest budowa drugiego etapu. Rozbudowa powiększy obiekt o kolejne 5 tys. mkw., co da w sumie ponad 21 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Dziś na powierzchni ponad 16 tys. mkw. działa prawie 20 sklepów w tym hipermarket Bi1, Sinsay, Martes Sport, Tedi, Media Expert, CCC, House, Cropp, Dealz, KIK, Pepco, Rossmann, Kakadu i inni. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe w ostatnich trzech lokalach które otworzą się do wakacji a będą to sklepy New Yorker, kaes i Git Burger które zajmą łącznie ponad 1 500 mkw. powierzchni.