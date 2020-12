Karuzela: Klienci szybko powrócili do naszych centrów handlowych

Klienci centrów handlowych w Polsce poważnie traktują rekomendacje rządu dotyczące dystansu społecznego. W sytuacji gdy zaczynają być rozpowszechniane informacje o potencjalnym zagrożeniu ewidentnie spada odwiedzalność centów handlowych. Było to widać na wiosnę, gdy na 3 tygodnie przed zarządzeniem zamknięcia, odwiedzalność na skutek informacji o zagrożeniu, zaczęła spadać, osiągając ok. 60 proc. tej z poprzedniego roku.

Taki sam trend, ukształtował się w ostatnim tygodniu października, gdy wskaźniki zachorowań zaczęły osiągać swoje maksyma, a rząd zaczął intensywnie przypominać o możliwym ograniczeniu handlu i apelować o zwiększenie dystansu społecznego.

- Po ponownym otwarciu obiektów odwiedzalność wszystkich centrów Karuzela w stosunku do odpowiednich miesięcy z poprzedniego roku kształtowała się następująco: maj 75%, czerwiec 86%, lipiec 103%, sierpień 96%, wrzesień 98%, październik 86%. Szybki powrót klientów Karuzel był zaskoczeniem, co dobrze rokuje na kolejne otwarcie po jesiennym lockdownie, zwłaszcza jeśli uwzględni się zwiększenie współczynnika konwersji dla sklepów rozumiany jako stosunek ilości klientów robiących zakupy do liczby wszystkich odwiedzających - podała spółka Karuzela.

Centra handlowe Karuzela działają w miastach od 25 tys. do 50 tys. mieszkańców i są obiektami typu convenience o powierzchni od 7 tys. do 12tys mkw. GLA.