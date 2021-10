Karuzela Puławy zamiast Tesco ruszy w 2022 roku. Netto najemcą

Na powierzchni 14 000 mkw. znajdzie się 20 sklepów oraz parking na 560 samochodów. Inwestor Karuzeli ma już podpisane umowy najmu m.in. z: Sinsay, Cropp, House, Pepco, Action, Dealz, Jysk, CCC, Martes Sport, Media Expert, Netto oraz drogerią Rossman i apteką Superpharm. Pracę w Karuzeli znajdzie ponad 150 osób.

W sąsiedztwie istnieje już sklep „zrób to sam” Leroy Merlin, restauracja McDonald’s oraz stacja paliw Moya.

„Przebudowa istniejącego obiektu i fakt rozpoczęcia budowy w sierpniu umożliwiło skrócenie okresu realizacji do 8-9 miesięcy. Nie bez znaczenia dla tempa prac jest również profesjonalizm generalnego wykonawcy” – mówi Grzegorz Pękalski z Karuzela Holding.

Inwestorem projektu jest polska firma Karuzela Holding oraz belgijski fundusz inwestycyjny Mitiska REIM. Generalny wykonawca to firma Strabag. Za projekt architektoniczny odpowiada Pracownia Architektoniczna Plewa.

Obecnie centra handlowe pod nazwą "Karuzela" działają już w Turku, Wodzisławiu Śląskim, Wrześni, Lublińcu i Ełku. W trakcie budowy znajdują się obiekty w Kołobrzegu i Wągrowcu a kolejne planowane są m.in. w Białej Podlaskiej, Jastrzębiu-Zdrój i Świebodzinie.

***

Karuzela Holding to firma specjalizująca się w inwestycjach na rynku nieruchomości handlowych na terenie całej Polski. Poprzez swoje biura w Warszawie i Poznaniu realizuje cały proces deweloperski koncentrując się na budowie parków handlowych i małych galerii.

Mitiska REIM jest europejskim inwestorem realizującym centra handlowe. Model inwestycyjny firmy jest nastawiony na współpracę z partnerami na poszczególnych krajowych rynkach co umożliwiło w ciągu kilku lat zbudowanie portfolio centrów handlowych zlokalizowanych we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Rumunii, Serbii, Holandii, Czechach i Polsce. Inwestorem funduszy zarządzanych przez Mitiska są wiodące firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i banki inwestycyjne z Europy Zachodniej.