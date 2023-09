Kilkadziesiąt nowych miejsc pracy w opolskiej fabryce Danone

W obecności globalnego CEO DANONE Antoine’a de Saint-Affrique oraz przedstawicieli władz i administracji samorządowej oficjalnie rozpoczęto wartą 230 mln złotych, największą inwestycję w historii należących do DANONE Zakładów Produkcyjnych Nutricia w Opolu.

Nowy rozdział w historii Danone w Polsce

Obok produkowanych tu obecnie takich marek jak BoboVita czy Bebilon 2 i Bebiko 2, w nowym wydziale powstawać będą specjalistyczne produkty żywienia medycznego. Dzięki temu opolska fabryka rozpocznie działania w nowej kategorii, rozszerzając swoją rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz polskich pacjentów.

Rozbudowa linii produkcyjnej w opolskim zakładzie Danone

– Wieloletnie doświadczenie i koncentracja na potrzebach pacjenta leżą u podstaw naszej strategii w obszarze specjalistycznego żywienia medycznego. Rozbudowa linii produkcyjnej w opolskim zakładzie przełoży się na zwiększenie innowacyjności DANONE, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w tym obszarze. Inwestycja zwiększy również elastyczność naszego łańcucha dostaw, co oznacza, że będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby większej liczby pacjentów lokalnie, a jednocześnie realizować naszą misję, jaką jest niesienie zdrowia przez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Ta rozbudowa jest najnowszym przykładem realizacji strategii Renew DANONE, ponieważ inwestujemy w odpowiedź na zmieniające się potrzeby zdrowotne społeczeństwa i rozwijamy naszą kategorię specjalistycznego żywienia – mówi Antoine de Saint-Affrique, CEO DANONE.

Dzięki wartej 230 mln zł inwestycji, znane dotąd z produktów dla niemowląt i małych dzieci Zakłady Produkcyjne Nutricia w Opolu, rozpoczną działalność w zupełnie nowym obszarze produktów do żywienia dojelitowego, które były dotąd importowane. Tym samym, Nutricia stanie się jedyną firmą na rynku żywienia dojelitowego, której produkty będą powstawać lokalnie w Polsce.

Specjalistyczne diety do żywienia dojelitowego dostarczają wszystkich składników odżywczych, niezbędnych dla funkcjonowania organizmu człowieka, pacjentom, którzy nie są w stanie przyjmować pokarmów standardowo. Są one stosowane przede wszystkim w przypadku zaburzeń połykania, niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego (których przyczynami mogą być m.in. guz nowotworowy, udar mózgu, choroby Parkinsona i Alzheimera), chorób nowotworowych, głównie tych, które uniemożliwiają połykanie (tj. nowotwór jamy ustnej, krtani) lub prowadzą do szybkiego wyniszczenia pacjenta (nowotwór żołądka, trzustki), przewlekłego zapalenia trzustki, nieswoistych zapaleń jelit, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna, czy braku przytomności chorych. Ważnym wskazaniem jest również przygotowywanie do operacji oraz żywienie w okresie rekonwalescencji i rehabilitacji w przypadku pacjentów, u których występuje niedożywienie lub jego ryzyko.

– Wiemy, jak ważne jest stosowanie żywienia medycznego oraz że powinno ono stanowić integralny element opieki nad chorymi w każdym wieku. Żywienie dojelitowe, każdorazowo zalecane przez lekarza, zapobiega utracie masy ciała, daje siłę do walki z chorobą, ogranicza liczbę infekcji i powikłań, przyspiesza powrót do zdrowia i możliwość podjęcia kolejnych etapów leczenia u pacjentów. Możliwość produkowania tych diet w Polsce przełoży się na jeszcze lepszy dostęp do nich dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują – mówi Artur Ludwiczak, dyrektor zarządzający Nutricia Polska.

Zakłady Produkcyjne Nutricia w Opolu są jedną z największych i najbardziej kompleksowych fabryk DANONE w Europie. Łącznie zajmują powierzchnię prawie 13 ha, a obecnie zatrudnionych jest tam 640 osób. Szacowana na 230 mln zł rozbudowa to dodatkowych 7000 m2 powierzchni, a także kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.