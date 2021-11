LCP Group kupuje kolejne parki handlowe

Najnowsze transakcje to Park Handlowy Plewiska znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu w pobliżu sklepów Stokrotka oraz Lidl. Obiekt został oddany do użytku w 2020 roku i oferuje ponad 1,440 mkw. powierzchni GLA. Najemcami są: KiK, Pepco i Rossman.

Kolejnym Retail Parkiem jest projekt w Bytomiu, zlokalizowany przy ulicy Felińskiego. Park oferuje 1,653 mkw. powierzchni GLA dla swoich klientów. Najemcami parku są: Pepco, Rossmann oraz sklep spożywczy Stokrotka.

Trzecim Parkiem Handlowym jest obiekt w Górze Kalwarii przy ulicy Wyszyńskiego. Ten nowo budowany Park handlowy będzie pierwszym obiektem tego typu znajdującym się przy wjeździe do miasta w sąsiedztwie sklepu Lidl. Do końca roku 2021 planowane jest otwarcie Biedronki, a już w pierwszym kwartale 2022 roku otwarcie swoich sklepów zapowiadają Pepco i Rossmann. Kompleks usługowo-handlowy będzie oferował ponad 2,000 mkw. powierzchni najmu oraz 65 miejsc parkingowych do dyspozycji klientów.

- W zakupionych nieruchomościach widzimy długoterminową inwestycję, zgodną ze strategią funduszu"- mówi Katarzyna Szeleźnik, Aquisition Director w LCP Properties.

Wcześniej firma zainwestowała w Pasaż Chełmiński, oddany do użytkowania w listopadzie 2019 r. Kompleks składa się obecnie z 3 budynków o łącznej powierzchni 5740 mkw. i 170 miejsc parkingowych. Wkrótce będzie rozbudowywany o kolejne 1000 mkw.

Pasaż Warmiński został oddany do użytku w kwietniu 2021 roku.

Najemcami są zarówno firmy sieciowe jak Biedronka, CCC, KiK, Martes

Sport, 4F, Smyk, Tedi, Rosmann, Pepco, Media Ekspert jak i lokalni

przedsiębiorcy. Wkrótce Pasaż zostanie rozbudowany o kolejną fazę,

która wprowadzając operatorów z segmentów DIY i wystroju wnętrz

uzupełni ofertę. Powstanie ok 3 tys. mkw. nowej powierzchni.

Grupa LCP aktywnie działa na Polskim rynku od 2005 roku i posiada w

swoim portfelu ponad 70 nieruchomości. Celem Grupy LCP jest, aby do

końca 2023 roku wolumen inwestycyjny w Polsce przekroczył 500 mln EUR.

Posiada obecnie ponad 200 najemców.

TUF RE jest deweloperem prowadzącym działalność inwestycyjną i budowlaną w branży retail parków. Ma takie projekty jak Pasaż Golubsko-Dobrzyński, Pasaż Grodziski, Pasaż Kępiński oraz Pasaż Ciechanowski. Wszystkie zostaną oddane do użytku w nadchodzących latach.