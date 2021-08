Lidl, Biedronka, Żabka otwierają sklepy w Vendo Parkach

Trei Real Estate Poland buduje trzy nowe inwestycje handlowe, które planuje otworzyć do końca roku. W sumie, plany Trei na 2021 rok zakładają budowę oraz oddanie do użytku co najmniej siedmiu nowych Vendo Parków w Polsce.