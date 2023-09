Logistyczny gigant zostanie sąsiadem Lidla? Kolejny park magazynowy w Piorunowie

Logicor jest jednym z największych właścicieli i zarządców nowoczesnych obiektów logistycznych i centrów dystrybucyjnych w Europie. Portfolio firmy obejmuje 17 krajów i oferuje 13,7 miliona metrów kwadratowych powierzchni magazynowej.

Logicor obok Lidla?

Burmistrz Błonia zawiadomił, iż na wniosek spółki Logicor President Polska z siedzibą w Warszawie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie parku logistycznego składającego się z hal magazynowo-produkcyjno-usługowych z zapleczem biurowo socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położnej w Piorunowie.

Wniosek przekazany został do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przypomnijmy, że niedawno Lidl Polska oficjalnie otworzył 13. centrum dystrybucyjne w Polsce. Magazyn w Piorunowie koło Błonia to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.

Na blisko 68 000 mkw. hali magazynowej ma docelowo pracować ok. 200 osób. Magazyn obsługuje aglomerację warszawską.

Obiekt wybudowała firma Erbud. Jej wynagrodzenie za ten projekt to 309 540 357,00 zł netto.