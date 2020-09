Marcin Matysiak odpowie za komercjalizację centrów Auchan

Marcin Matysiak nowym dyrektorem działu komercjalizacji w Ceetrus Polska, fot. mat. pras.

Ceetrus Polska ma nowego dyrektora działu komercjalizacji. Od 1 września stanowisko to zajmuje Marcin Matysiak. Jego zespół odpowiada za budowanie i rozwój współpracy z najemcami w kilkudziesięciu obiektach handlowych komercjalizowanych przez Ceetrus Polska.

Marcin Matysiak ma wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych. Zdobywał je m.in. w firmie Vertano, gdzie przez 12 lat zarządzał projektami komercjalizacyjnymi oraz swoim zespołem. Karierę zawodową w firmie Ceetrus rozpoczął 1 czerwca 2016 roku na stanowisku senior leasing managera. Marcin Matysiak zarządzał projektem agencyjnym obejmującym obiekty z hipermarketami Auchan. Jednocześnie był odpowiedzialny za komercjalizację wybranych obiektów z portfolio Ceetrus, wśród których były m.in. Galeria Bronowice oraz Centra Handlowe Auchan w Komornikach, Swadzimiu i Bielanach Wrocławskich. Od 1 września 2020 roku pełni funkcję dyrektora działu komercjalizacji Ceetrus Polska.

Komercjalizacja centrów handlowych i zarządzanie umowami najmu są kluczowymi obszarami działalności Ceetrus Polska od początku obecności na polskim rynku. Spółka konsekwentnie powiększa kompetencje w tym zakresie. Ceetrus posiada i zarządza 22 Centrami Handlowymi Auchan, Galerią Bronowice i Galerią Łomianki. Wśród najnowszych inwestycji firmy znajdują się projekty mixed-use w Warszawie oraz Piasecznie, w przypadku których zespół komercjalizacji będzie odpowiedzialny za budowanie portfolio najemców w obiektach o charakterze handlowym. We wrześniu 2016 roku portfolio komercjalizowanych obiektów powiększyło się o 16 obiektów handlowych z hipermarketem Auchan, a w listopadzie 2019 roku dołączyło do nich kolejnych 15 podmiotów. Są to obiekty handlowe z supermarketem Moje Auchan, zlokalizowane w 12 miastach centralnej i południowej części Polski.