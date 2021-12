MediaExpert najemcą Go! Park w Jaśle

W Jaśle w Go! Park Handlowy swój sklep otworzy sieć elektromarketów Media Expert. Zajmie on powierzchnię ok. 620 m.kw. Ruszyły prace przygotowawcze na budowie – roboty ziemne, a otwarcie zaplanowane jest na koniec 2022r. Za komercjalizację powierzchni odpowiada firma Mallson Polska.