Mieszkaniowy boom pomaga Galerii Północnej

Północna na mocnym plusie. Galeria notuje obroty znacznie powyżej wskaźników rynkowych PRCH. Obiekt skutecznie także odzyskuje footfall.

Rynek retail jest w coraz lepszej kondycji i nabiera oddechu. Potwierdzają to opublikowane pod koniec listopada dane Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W galeriach rosną obroty, a footfall sięga poziomu, jaki ostatnio notowano w 2019 roku, czyli przed pandemią.

– Mimo wysokiej inflacji na rynku centrów handlowych panuje optymizm, zwłaszcza jeśli przyjrzymy się indeksom rynkowym. Widać w nich wyraźnie, że Polacy nie tylko wrócili do galerii, ale także do swoich przyzwyczajeń zakupowych. Co ważne, nie jest to chwilowe zjawisko, ale trend, który umacnia się od początku 2022 roku. Do tego odwiedzający w pełni korzystają z oferty, w tym także atrakcji czasu wolnego, co znacznie wydłuża czas jaki dziś spędzają w centrach handlowych – mówi Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej i Head of Retail in Poland w GTC S.A.

Rośnie frekwencja w Galerii Północnej

Te same tendencje widać w skali mikro. Pod względem frekwencji październik br. w Galerii Północnej był rekordowy. Galerię odwiedziło 7,6% więcej klientów niż w październiku 2019 roku. Dla porównania, jak podaje PRCH, na rynku w tym samym czasie zaobserwowano wzrost liczby odwiedzających zaledwie o 0,3%, a więc poniżej wskaźników Północnej.

– Systematyczny wzrost frekwencji obserwujemy od początku 2022 roku. Z każdym miesiącem natomiast ten trend się umacnia, co jest dla nas bardzo dobrą prognozą nie tylko na ostatni miesiąc tego roku, ale także na 2023. Tym bardziej, że przed nami także sezon wyprzedażowy – mówi Roman Bugajczyk.

Obroty najemców Galerii Północnej się zwiększają

Ale rośnie nie tylko footfall Północnej. Najemcy galerii odnotowują też obroty dużo powyżej indeksów rynkowych. Tylko we wrześniu br. były one o 26% wyższe niż w analogicznym miesiącu 2019 roku. Rynek w tym okresie informował natomiast wzrost o 18% - podaje PRCH. Daje to Północnej aż 8 punktów procentowych przewagi.

– Jesteśmy świadomi „efektu inflacyjnego” w obrotach, jednak nawet po jego odjęciu, obserwujemy znaczący, dwucyfrowy wzrost footfallu. Fakt, że dane dotyczą września, czyli w momentu wejścia nowych kolekcji i sprzedaży full price, pokazuje, że klienci Północnej nawet bez dodatkowych promocji chętnie robią u nas duże zakupy – komentuje.

– Dobre wyniki to w dużej mierze zasługa wielowymiarowego rozwoju tenant-mix’u o atrakcyjne konsumencko, znane klientowi marki. Tylko od maja 2021 do października 2022 zanotowaliśmy 17 otwarć. Jednocześnie nastąpił znaczny rozwój segmentu modowego, którego udział w tenant-mixie wynosi już 34 proc. Procentuje także stworzona wcześniej oferta, oparta na mocno profootfallowych markach, takich jak m.in. H&M, Reserved, Sinsay, Cropp, House, TK Maxx, HalfPrice, CCC, Deichmann, Carrefour czy Empik – mówi Roman Bugajczyk.

Mieszkaniowy boom pomaga Galerii Północnej

– Nie bez znaczenia jest także znaczny boom mieszkaniowy na Białołęce i rozwój rynku Północnej w ostatnim czasie, a co za tym idzie coraz mocniejsza lokalna pozycja galerii. Obecnie nasz catchment obejmuje ponad milion potencjalnych klientów i daleko wykracza poza Białołękę oraz przylegające dzielnice, co przekłada się m.in. na footfall, w którym rośnie udział klientów z dalszych rejonów stolicy i północnych obrzeży Warszawy – mówi.

Do tego dochodzi coraz większa lojalność klientów. Aż 95% odwiedzających galerię pozytywnie ocenia jej ofertę, czytamy w badaniach konsumenckich GfK dla Północnej.

Ruch i sprzedaż nakręcają także przemyślane akcje marketingowe i nowe inwestycje.