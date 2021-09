MVGM będzie komercjalizować centra handlowe

MVGM dywersyfikuje swój biznes. Dotychczasowy zakres usług firmy, jakim jest zarządzanie obiektami handlowymi, biurowymi i magazynowymi, został uzupełniony o nową usługę – komercjalizację nieruchomości.

Za rozwój najmu odpowiada Małgorzata Słowik, która do zespołu MVGM dołączyła w czerwcu obejmując stanowisko Retail Leasig Director.



Nowa linia biznesowa to kolejny krok w rozwoju MVGM w Polsce. Powstała w odpowiedzi na potrzeby klientów oraz w wyniku holistycznego podejścia do zarządzania i odpowiedzialności za nieruchomość – mówi Agnieszka Nowak, dyrektor zarządzający, MVGM.



Małgorzata Słowik w trakcie swojej kariery zawodowej odpowiadała za komercjalizację nowo budowanych i rozbudowywanych obiektów handlowych, a także rekomercjalizację istniejących centrów zlokalizowanych na terenie całego kraju.



Do działu najmu w ostatnim czasie dołączyła również Magdalena Tomaszewska, ekspertka z ogromnym doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych, która będzie wzmacniała działania leasingowe MVGM.