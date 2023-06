Na Dolnym Śląsku będą produkować Lay's a w Leicester Walkers

Tydzień temu w Świętem k. Środy Śląskiej odbyło się otwarcie piątej fabryki PepsiCo w Polsce. Chipsy z dolnośląskiej linii produkcyjnej trafią na wiele rynków zagranicznych. W fabryce znajdzie zatrudnienie 450 osób. Jego otwarcie było wielkim wydarzeniem w regionie, odbyło się z udziałem prezesa PepsiCo na Europę, premiera Mateusza Morawieckiego, ambasadora USA w Polsce, ministra cyfryzacji oraz władz lokalnych.

PepsiCo buduje w Leicester

PepsiCo postanowiło zainwestować w fabrykę również w innym rejonie. Koncern zapowiedział, że zainwestuje 58 milionów funtów (67,3 miliona euro) w zwiększenie produkcji chipsów w fabryce Walkers w Leicester, co stanowi największą inwestycję giganta w Wielkiej Brytanii od 25 lat.

Dzięki dofinansowaniu powstanie 100 nowych miejsc pracy.

Przypomnijmy, że Walkers to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją przekąsek, w szczególności chipsów ziemniaczanych, którego właścicielem jest Frito-Lay, Inc., należący do koncernu PepsiCo, Inc. Po przejęciu marki Walkers przez Frito-Lay, Inc. stała się ona brytyjskim odpowiednikiem marki Lay's.

PepsiCo chce przenieść produkcję chipsów do Wielkiej Brytanii

PepsiCo powiedziało, że pomoże zaspokoić zwiększony popyt na przekąski Walkers, a średnia produkcja marek, w tym Wotsits Giants i Monster Munch Giants, zostanie przeniesiona do Leicester z Europy w 2024 roku.

„Skala tej ostatniej inwestycji ma na celu zabezpieczenie przyszłości fabryki i pozycjonowanie Walkers do dalszego wzrostu w perspektywie długoterminowej” – powiedział PepsiCo we wtorkowym oświadczeniu.

Inwestycja o wartości 127 mln euro w Cork

W zeszłym miesiącu firma PepsiCo ogłosiła, że jest bliska ukończenia projektu inwestycyjnego o wartości 127 mln euro w swoim zakładzie produkcyjnym Little Island w Cork w Irlandii.

W ramach tej inicjatywy zostaną otwarte dodatkowe moce produkcyjne i dalsze inwestycje w kampus badawczo-rozwojowy.

„Ta bardzo znacząca ekspansja pozwoli nam zwiększyć nasze moce produkcyjne i zapewni dalsze zaspokajanie globalnego popytu na nasze obecne i przyszłe produkty” — powiedział Brian Colgan, kierownik zakładu w PepsiCo Little Island.

Wyposażony w najnowocześniejszą technologię produkcyjną obiekt wspiera produkcję światowego portfolio marek PepsiCo, w tym Pepsi Max, Gatorade, 7Up, Mountain Dew i Doritos.