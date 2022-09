Na warszawskiej Pradze powstanie Drucianka. 7,5 tys. mkw powierzchni handlowej

Kompleks fabryczny czeka rewitalizacja. Inwestycję utworzą trzy sześciokondygnacyjne budynki biurowe o łącznej powierzchni 42 000 mkw. oraz adaptowane do nowych funkcji obiekty zabytkowej fabryki. Zabudowę dopełnią pełne zieleni przestrzenie publiczne placów i ciągów pieszych, które w powiązaniu z funkcjami usługowymi, umożliwią korzystanie

z ogródków gastronomii, wypoczynek, rekreację oraz organizację plenerowych wydarzeń.



Na terenie dawnej Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ rozpoczęto przygotowania do rewitalizacji i budowy – prowadzone są między innymi prace związane z zabezpieczeniem zabytkowych budynków oraz czyszczeniem i odzyskiwaniem cegieł. Niebawem rozpocznie się również realizacja ściany szczelinowej parkingu podziemnego, a także prace ziemne. Projekt Drucianka Campus realizowany będzie w formule construction management, polegającej na wybieraniu wyspecjalizowanych firm do poszczególnych zadań budowlanych. Realizacja Drucianka Campus potrwa około 2,5 roku, a koszt całej inwestycji wyniesie niemal 150 mln euro.