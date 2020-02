Nagrody Property Design Awards 2020 oraz Design-it-up wręczone podczas 4 Design Days

Laureaci Property Design Awards 2020, fot. materiały prasowe

Statuetki w 10 kategoriach oraz nagrody specjalne trafiły do rąk najlepszych projektantów, uhonorowały unikalne inwestycje i pomysły. Gala wręczenia nagród Property Design Awards oraz Design-it-up 2020 – Projekt Na Starcie odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas 4 Design Days 2020. Wydarzenie poprowadziła para dziennikarzy: Beata Tadla i Jarosław Kuźniar.

– Deweloperzy nieruchomości komercyjnych oraz twórcy projektów publicznych uwierzyli w siłę projektu architektonicznego i niepowtarzalnego designu. Ostatnie lata to dla projektowania takich obiektów nie tyle ewolucja, co wręcz rewolucja. W cenie jest dziś nie tylko aranżacja i dobre wyposażenie, ale też poszanowanie miejsca, w którym powstaje inwestycja – mówił podczas gali wręczenia nagród Property Design Awards 2020 – Robert Posytek, autor programu 4 Design Days. – I właśnie przedsięwzięcia, które odpowiadają na te oczekiwania, wyróżniamy naszą nagrodą – dodała Małgorzata Burzec-Lewandowska, autorka programu 4 Design Days.

Nagrody Property Design Awards 2020 zostały przyznane w 10 kategoriach. Zwycięzcy, wyłonieni po podliczeniu głosów jury i czytelników portalu PropertyDesign.pl, otrzymali statuetki zaprojektowane przez Oskara Ziętę.

Laureaci konkursu Property Design Awards 2020:

Kategoria „Bryła – centrum handlowe”: Centrum Tkalnia w Pabianicach

za tworzenie centrum handlowego poprzez rewitalizowanie chylącej się ku ruinie hali fabrycznej, to droga o wiele dłuższa i kosztowniejsza niż zbudowanie go od podstaw. Ale za to efekt takiego przedsięwzięcia bywa nieporównanie bardziej spektakularny.

Kategoria: „Bryła – biurowiec”: Brama Miasta w Łodzi

Ten budynek stał się nowym, charakterystycznym punktem i symbolem miasta. Dzięki niezwykłej elewacji, wzbogaca okolicę oryginalną architekturą wkomponowaną w fabryczny charakter Łodzi. Nie jest ani największy, ani najwyższy w Warszawie, ale z całą pewnością jest jednym z najbardziej spektakularnych biurowców w stolicy. Swoim kształtem przypomina kryształ.

W kategorii „Bryła – Biurowiec” wyróżniona została też: Chmielna 89

Kategoria „Bryła – hotel”: Hampton by Hilton Kalisz

Ten hotel ma do zaoferowania dużo więcej niż tylko miejsca noclegowe. Powstał w ramach rewitalizacji fabryki fortepianów, choć sam mieści się w zupełnie nowym budynku, który dobudowano do zabytkowej części obiektu. Charakter hotelu Hampton by Hilton Kalisz idealnie wpisuje się w atmosferę tego miejsca.