Najważniejsze wydarzenia 2020 roku na rynku centrów handlowych

fot, shutterstock, handel wyszedł poturbowany po pandemii

Po czterech lockdownach najemców galerii handlowych i ich właścicieli wciąż dzieli czynsz. Rośnie e-commerce i omnichannel oraz podaż retail parków, które są gwiazdą nie tylko footfallu, ale i transakcji. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia rynku handlowego po roku pandemii.

Straty w obrotach sklepów i punktów usługowych w galeriach handlowych w 2020 r. przekroczyły 33 mld zł. Konsekwencją lockdownów jest luka w budżetach właścicieli centrów handlowych w wysokości ok. 5 mld zł. Udział handlu internetowego w sprzedaży detalicznej ogółem ulegał wahaniom, osiągając maksimum 11,9 proc. w kwietniu 2020 r. Parki handlowe i wolnostojące magazyny handlowe mają największy udział w podaży – odpowiednio 36 proc. i 30 proc. Pandemia ostudziła rynek transakcji sektora handlowego. Jego wartość to blisko 650 mln euro, a to druga najniższa stawka ostatniej dekady. Działalność w Polsce zakończyły m.in.: Forever21, Camaieu, Promod, Stefanel, Salamander, Sportisimo i Miniso. Podczas pandemii zadebiutowały na polskim rynku m.in.: Primark, Urban Outfitters, American Vintage, Falconeri, Armani Beauty, Mömax oraz rosyjski dyskont spożywczy Mere.

Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych od marca do końca ubiegłego roku ruch klientów w centrach handlowych nie osiągnął poziomu z 2019 r. i był niższy średnio o 32 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, natomiast średnio w całym 2020 r. był niższy o 28 proc.

Przeczytaj także: Wratislavia Center czeka na najemców handlowych i gastronomicznych

Straty w obrotach sklepów i punktów usługowych spowodowane ograniczeniami w funkcjonowaniu centrów handlowych w 2020 r. przekroczyły 33 mld zł. Obroty spadły łącznie we wszystkich kategoriach zakupowych o ok. 26 proc. i wyniosły ok. 96 mld zł.

Konsekwencją lockdownów jest luka w budżetach właścicieli centrów handlowych w wysokości ok. 5 mld zł, co stanowi 45 proc. ich rocznych przychodów. Największy spadek obrotów wśród wszystkich analizowanych kategorii zakupowych odnotowały usługi i rozrywka. W 2020 r. były one niższe odpowiednio o 66 proc. i 59 proc. Najmniejsze spadki dotknęły kategorię żywność – 5 proc. oraz dom i wnętrze – 7 proc. Udział handlu internetowego w sprzedaży detalicznej ogółem ulegał wahaniom, osiągając maksimum 11,9 proc. w kwietniu 2020 r.

czytaj cały raport