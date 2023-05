Największa spółdzielnia spożywcza w Polsce buduje centrum dystrybucyjne

W Białymstoku przy ulicy Dywizjonu 303 zostanie wybudowane centrum przechowalniczo – dystrybucyjne. Inwestycja powstanie na działce o nr ewid. gr.: 1/37 – obręb 22 (Krywlany). Inwestorem jest PSS Społem w Białymstoku.

Społem Białystok buduje nowe magazyny w mieście

Prezydent Miasta Białegostoku orzekł już brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

Inwestycja powstanie na działce o powierzchni ok. 3,35 ha. POwstaną dwa budynki typu magazyn-przechowalnia oraz warsztat z częścią biurową i socjalną. W budynku magazynowym będą składowane przede wszystkim artykułu spożywcze typu makarony, cukier czy mąka. W budynku warsztatu będą trzy stanowiska do oceny technicznej pojazdów i ewentualnej naprawy.

Społem Białystok to poważny gracz

Korzenie Spółdzielni sięgają 1897 roku, w którym odbyło się zebranie założycielskie pierwszego Stowarzyszenia Spożywców w Białymstoku. Jest to firma ze 100% polskim kapitałem, zatrudnia ok. 1700 pracowników.

Spółdzielnia miesięcznie produkuje ok. 700 ton pieczywa, 50 ton ciast, 50 ton garmażerki oraz 250 ton mięsa i wędlin. PSS Społem jest największą spółdzielnią spożywczą w Polsce.

Sprzedaż detaliczną prowadzi w sieci sklepów, której większą część stanowią supermarkety zajmujące łączną powierzchnię ponad 17 000 m2. Każdy oferuje ponad 10 000 pozycji asortymentowych.

Przychody PSS Społem w Białymstoku ze sprzedaży w 2021 r. wyniosły 435 340 074 zł i osiągnęły dynamikę 106,1 proc. w porównaniu do 2020 r. Zrealizowany zysk ze sprzedaży to natomiast 14 653 283 zł. Wynik finansowy netto spółdzielni za 2021 r. to 6 581 874 zł.