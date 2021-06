Neonet najemcą PH Retalia

Neonet dołącza do grona najemców Parku Handlowego Retalia w Grodzisku Mazowieckim.

Będzie to jedyny w mieście sklep tej sieci i zajmie ok. 600 mkw. powierzchni najmu.

Retalia powstanie przy głównej arterii miasta - ul. Królewskiej, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 719. W bliskim sąsiedztwie obiektu znajdują się m.in. Lidl, Aldi, Biedronka, restauracja McDonald’s drive oraz stacja benzynowa Orlen.

W Parku Handlowym Retalia na powierzchni ok 5 tys. m2 znajdować się będzie 12 sklepów znanych sieci handlowych i usługowych a m.in. marki z grupy LPP Sinsay i House, drogeria Rossmann czy sklep zoologiczny Kakadu.

Inwestorem Parku Handlowego jest firma Retalia z Grodziska Mazowieckiego, a za koncepcję komercyjną oraz wynajem odpowiada firma Mallson Polska.

Rozpoczęcie budowy zaplanowano w połowie br., a otwarcie na I połowę 2022r.