Nowa Górna w nowej odsłonie. Co się zmieniło?

Od wiosny w łódzkim centrum handlowym realizowane są zakrojone na szeroką skalę prace modernizacyjne. Już oddano do użytku odnowioną aleję handlową, a także nową strefę chilloutu z kącikiem zabaw dla dzieci i wydzieloną strefą gastronomiczną.

Nowa Górna pięknieje

Teraz do tej listy zmian można dopisać nową elewację, która otrzymała nowoczesny wygląd w kolorze grafitowym z drewnopodobnymi akcentami zainspirowanymi lamelami. Trwający pół roku remont objął m.in. malowanie, wymianę okładzin z blachy oraz obróbek blacharskich przy attyce i cokołach.

Remodelingu doczekały się także dwa wejścia główne do obiektu, które wyraźnie zaznaczono drewnopodobnymi akcentami. Nowa Górna zainwestowała także w kolejne już rozwiązania eko, wymieniając zewnętrzne oświetlenie na energooszczędne LED-y.

– To pierwsza tak duża zmiana na elewacji od ponad 25 lat, czyli od momentu powstania obiektu, a zarazem kolejna już w tym roku tak znacząca inwestycja mająca na celu odświeżenie obiektu w Łodzi. Dzięki prowadzonym pracom obiekt zyskał nowoczesną fasadę, podkreślającą bryłę budynku, która zarazem współgra z coraz ciekawszą ofertą obiektu, ale także zmianami, jakie zachodzą na pasażu i w jego przestrzeni. To również kolejny krok w rozwoju obiektu – mówi Paweł Dolański z Newbridge.

– Tak znacząca zmiana, widoczna gołym okiem i to z dużej odległości, sprawia, że centrum handlowe przyciąga uwagę. Co więcej, wybrany dla niego minimalistyczny, ale zarazem bardzo elegancki design, znacząco odróżnia go od innych obiektów convenience na łódzkim rynku – dodaje.

Nie są to jednak jedyne zmiany w Nowej Górnej. Znaczące prace remontowe prowadzono także w toaletach. Te zyskały nie tylko nową, przyjazną aranżację, ale także nowe wyposażenie.

Prace objęły m.in. wymianę całego osprzętu, w tym sanitariatów, zamontowanie nowego oświetlenia LED, dyfuzorów do dezynfekcji, a także nowych kabin. Remontowi poddano także korytarze prowadzące do toalet – tu prace objęły ściany, sufity, ale także oświetlenie i podłogę.

Pojawiło się także kilka nowości. W Nowej Górnej powstał dodatkowy pokój dla opiekuna z dzieckiem. Projekt tej przestrzeni, w której w komfortowych warunkach można przewinąć dziecko lub je nakarmić, nawiązuje do pokoików dziecięcych. Na wyposażeniu można znaleźć m.in. fotel do karmienia, przewijak, a także kuchenkę mikrofalową. Centrum zmodernizowało także toaletę dla niepełnosprawnych z wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami.

– Modernizacja części zewnętrznej i wewnętrznych powierzchni wspólnych była jednym z naszych priorytetów na ten rok! Nowa strefa relaksu z placem zabaw dla najmłodszych, stworzona strefa food court czy modernizacja toalet wraz z pokojem dla opiekuna z dzieckiem to ważny element centrum handlowego, mający duży wpływ na komfort wizyt naszych klientów, zwłaszcza odwiedzających nas rodzin – mówi Paweł Dolański.