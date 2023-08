O trendach, zakupach, kreatorach konsumpcji na Property Forum 2023 już 18-19 września!

Zarejestruj się i poznaj pełną agendę

Polecamy Państwa uwadze wybrane sesje:

19 września 2023 r. | 12.00-13.00

Magazyny na wysokich obrotach. Trendy, wyzwania i zmiany, na które musi być gotowy rynek magazynowy w Polsce

• Mocny jak rynek magazynów – sektor powierzchni przemysłowej i magazynowej w najlepszej sytuacji w porównaniu do pozostałych segmentów rynku nieruchomości komercyjnych, ale wyzwań nie brakuje. Na co uważać?

• Nastroje deweloperów, inwestorów, funduszy – rynkowi gracze rysują przyszłość sektora

• E-commerce zwolnił, ale popyt na magazyny wciąż silny. Co go napędza?

• Wysoka inflacja, rosnące ceny materiałów i wykonawstwa, a w konsekwencji wzrost stawek czynszu – czy stawki nie odstraszą najemców?

• Nowe inwestycje i plany deweloperów

• Ekotrendy w magazynach

19 września 2023 r. | 13.30-15.00

TRENDY



• MIESZKANIA. Wynajmuje, nie kupuję! Nie chce być niewolnikiem miejsca! PRS ma przyszłość?

• ZAKUPY. Ucieczka od fast fashion! Bo za drogie, nie eko, bo wszystko już było... Co nas kusi, do czego będą potrzebne nam sklepy?

• PRACA. Do roboty! Gdzie i na jak długo idziemy z laptopem? Czy obecny stan to już maks. zmian stylu pracy?

• PODRÓŻE. Jak podróżuje pokolenie «Z»? Jak sprawić, by hotele to była ich bajka