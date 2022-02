Obiekt Mozaika pojawi się Lublinie, także w sklepie po Tesco

4FI – polsko-niemiecka grupa inwestycyjna – stworzyła Mozaikę po przejęciu obiektu od Tesco.

Pierwsze centrum handlowe Mozaika jest położone w krakowskiej dzielnicy Bieżanów-Prokocim, przy trasie w kierunku Wieliczki.

Wśród najważniejszych najemców Mozaiki są: sklep Kaufland

o pow. 7 400 m kw., duży market budowlany OBI, a także kilku innych wiodących najemców, w tym: Rossmann, Deichmann, RTV Euro AGD, Maxi Zoo. W centrum znajduje się także duża strefa food court, w której klienci znajdą nowoczesne koncepty gastronomiczne.

– Redefiniujemy miejsca, które od lat wpisane są w tkankę dzielnicy oraz reagujemy na ciągłe zmiany nawyków zakupowych. To duża odpowiedzialność i wyzwanie, ponieważ zmieniamy projekty z komercyjną historią i nadajemy im zupełnie nowe życie. Wspólnie z mieszkańcami odkrywamy na nowo funkcjonalność lokalizacji, podkreślamy nowe możliwości, wprowadzając marki, które wcześniej nie były dostępne w okolicy. Cieszy nas, gdy widzimy duże zainteresowanie klientów tym, co może ich zaskoczyć, w miejscu, które naprawdę dobrze znają – mówi Fabrice Paumelle, Head of Retail, BNP Paribas Real Estate Poland.

Marka powstała na bazie sklepu Tesco

4FI – polsko-niemiecka grupa inwestycyjna – stworzyła Mozaikę po przejęciu obiektu od Tesco. W procesie zmian lokalny zespół 4FI wspierany był przez BNP Paribas Real Estate Poland, który odpowiada za wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Oprócz Krakowa grupa posiada w Polsce około 100 000 m kw. powierzchni handlowej.

– Centra codziennych zakupów, takie jak Mozaika cieszą się coraz większą popularnością. Współczesny klient wysoko ocenia wygodę, wielkość i ogólną ofertę kompaktowych obiektów handlowych, które wystarczają do zaspokojenia ich rozszerzonej listy codziennych potrzeb. Z myślą o takich klientach otworzyliśmy krakowską Mozaikę – zaznacza Radosław Trzepla, Head of Polish Operations, 4FI.

– Stworzyliśmy dla tego obiektu zupełnie nową jakość komercyjną, angażującą mieszkańców Krakowa. To ogromna zmiana dla tego miejsca. Dodatkowo jego atutem jest duże zróżnicowanie oferty handlowej i umiejętne połączenie znanych marek sieciowych z lokalnymi najemcami, którzy w takiej mozaice czują się jak w domu – mówi Michal Pszkit, Member of Management Board and Head of Property Management Department, BNP Paribas Real Estate Poland.

Firma 4FI została założona w 2016 roku i inwestuje w trzech obszarach: nieruchomości, rozwijających się korporacji oraz fitness, zdrowia i stylu życia. Z dawnego biura rodzinnego powstała platforma inwestycyjna z oddziałami we Frankfurcie, Berlinie i Warszawie. Głównymi udziałowcami 4FI są dwaj niemieccy przedsiębiorcy, którzy mają ponad 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości.

Dziś portfel nieruchomości grupy obejmuje kilka aktywów w Polsce i Niemczech, które przechodzą transformację, tworząc centra zakupów – porównywalne z tym w Krakowie (MOZAIKA).