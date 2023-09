Obiekty hadlowe wypełnione najemcami

Najniższy poziom pustostanów na rynku nieruchomości handlowych charakteryzuje Kraków, gdzie wolnych jest jedynie 1,5% powierzchni (spadek z 1,9% w 2022). Ciekawie sytuacja przedstawia się też na łódzkim rynku – tutaj wskaźnik wakatów wynosi 1,8%, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku do wynajęcia pozostawało 4,1% powierzchni. Na trzecim miejscu znajduje się Szczecin, gdzie pustostany stanowią 2,0%, co oznacza spadek o 2,6p.p. r/r – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, Head of Research, Cushman & Wakefield.