Obroty w centrach handlowych rosną dzięki rozrywce i gastronomii

- W lipcu obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 6,5% w stosunku do lipca 2022 r., podczas gdy, jak podaje GUS, dla całego handlu wzrost sprzedaży detalicznej w cenach bieżących wyniósł 2,1%. Odwiedzalność galerii wzrosła o 4,3% w stosunku do lipca 2022 r. i była najwyższa od początku 2023 r. Utrzymujący się trend wzrostu liczby klientów pokazuje, że Polacy na stałe wrócili do centrów handlowych. Z kolei wysoka inflacja bezpośrednio wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, w lipcu było to szczególnie widoczne w średnich i najmniejszych obiektach handlowych - ocenia Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.