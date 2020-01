Oryginalna oferta rozrywkowa i artystyczna ruszy w Galerii Młociny

Galeria Młociny poszerza ofertę rozrywkową i artystyczną. Wiosną 2020 roku do obiektu wprowadzi się Warsztatowa Akademia Musicalowa, szkoła tańca, śpiewu i aktorstwa, która zajmie ponad 1 100 mkw. na drugim poziomie Galerii Młociny. Jeszcze w tym samym roku Akademia planuje uruchomić w Galerii Młociny swój autorski Teatr WAM.

Warsztatowa Akademia Musicalowa na rynku warszawskim tworzy i edukuje od 14 lat. Szkoła zapewnia całoroczną edukację artystyczną dla dzieci i młodzieży. Jej założycielem jest Paweł Podgórski, aktor i pedagog przez lata związany z Teatrem Muzycznym Roma, odtwórca największych światowych ról musicalowych.

– To nie tylko szkoła tańca, śpiewu i aktorstwa dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców – od następnego roku podopieczni Akademii będą mogli wystawiać swoje musicale także na deskach Teatru WAM – komentuje Marcin Kopczyk, senior leasing manager w Dziale Centrów Handlowych Echo Investment.

Zajęcia w Warsztatowej Akademii Musicalowej prowadzone są 7 dni w tygodniu. Obecnie WAM kształci uczniów w wieku od 6 do 20 roku życia. Prowadzone są także grupy dorosłych – rodziców uczniów WAM.

Galeria Młociny to ponad 75 000 mkw. powierzchni, na której znajduje się 220 sklepów i blisko 50 restauracji i kawiarni. W obiekcie zaprojektowano też 5 500 mkw. biur, centrum medyczne i pierwsze na Bielanach wielosalowe kino. Wśród renomowanych marek obecnych w Galerii Młociny warto wymienić m.in. pierwszy w Polsce sklep Primark, grupę Inditex (Zara, Zara Home, Oysho, Massimo Duti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear), H&M, Van Graff, TK Maxx, C&A, CCC, Media Markt czy RTV Euro AGD. Swoje premierowe sklepy otworzyły tu też m.in. takie marki jak Gagliardi, Sloggi czy Mayoral. W Galerii Młociny zadebiutowały też koncepty gastronomiczne, do tej pory niewystępujące w tradycyjnych centrach handlowych – m.in. Buenavista, Food by Ann, Sobramesa i Zushi Sushi.