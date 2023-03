Outlety Factory w Polsce z wyższą sprzedażą niż przed pandemią

NEINVER ogłasza rekordowy wzrost w całym portfolio ze sprzedażą na poziomie 1,35 mld euro.

Centra zarządzane przez NEINVER w sześciu krajach europejskich odwiedziły blisko 63 miliony klientów, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z rokiem 2021.

Marki obecne w całym portfolio outletów odnotowały wzrost sprzedaży, przekraczający poziomy z 2021 roku o 25%, natomiast liczba odwiedzających wzrosła o 19% rok do roku.

- Po osiągnięciu poziomu sprzedaży sprzed pandemii w drugiej połowie 2021 roku, nasz portfel outletów kontynuował silny trend wzrostowy przez cały rok 2022, osiągając rekordowe wzrosty sprzedaży oraz w pełni odbudowując liczbę odwiedzających pod koniec ubiegłego roku. Rok 2023 rozpoczął się pozytywnie – w styczniu odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w outletach, w porównaniu z rokiem 2019 oraz początkiem 2020, a liczba odwiedzających przekroczyła poziomy sprzed pandemii - powiedział Daniel Losantos, prezes NEINVER.

- Wyniki te są szczególnie istotne w tak burzliwych gospodarczo czasach, ponieważ sygnalizują strukturalną zmianę popytu w kierunku zakupów wartościowych. Podkreślają one odporność modelu outletowego, jego sukces jako kanału wzrostu dla naszych partnerów biznesowych oraz wartościową propozycję dla klientów, których wydatki stały się bardziej ukierunkowane, dzięki połączeniu najlepszych marek, niższych cen i wspaniałych doświadczeń- dodał.

Outlety Factory w Polsce - jaka sprzedaż

Wartość sprzedaży w outletach FACTORY w Polsce w 2022 roku wzrosła o 7,5% w porównaniu do 2019 roku. Podpisano 72 umowy najmu na łączną powierzchnię 13 500 m.kw. To zarówno nowe kontrakty, jak i przedłużenia istniejących umów.

Miniony rok w każdym z obiektów w Polsce został zamknięty wynikami lepszymi niż w mocnym 2019 roku, co jest wynikiem wysokiego poziomu komercjalizacji centrów, konsekwentnie realizowanej strategii podnoszenia jakości portfolio marek, a także bardzo dobrej oferty salonów outletowych, obecnych w FACTORY. Klienci wrócili do bezpośrednich doświadczeń zakupowych na miejscu, a niezmiennie kluczowe znaczenie mają dla nich takie czynniki, jak cena i jakość produktu. Analiza wartości średniego koszyka zakupowego pokazuje również solidny wzrost o 26% w porównaniu do 2019 roku, bo przeciętny klient odwiedza więcej salonów outletowych podczas jednej wizyty w centrum i wydaje więcej pieniędzy, tylko sporadycznie kupując mniej produktów.

Debiuty w outletach Factory w Polsce

Rok 2022 obfitował w głośne debiuty marek na outletowym rynku w Polsce,

czy debiuty lokalne, m.in. HARIBO, Joop, Guess Kids. Przedstawiciele marek rozszerzali sieć sprzedaży o kolejne centra, czy decydowali się na zwiększenie dotychczas zajmowanej powierzchni i unowocześnianie wnętrz, m.in., adidas, Crocs, Outly, Under Armour, Lacoste, Villeroy&Boch, W.KRUK, czy Bytom.

Znane marki otwierają sklepy outletowe

W 2022 r. aktywność w zakresie najmu dla całego portfolio Grupy NEINVER pozostała bardzo silna – podpisano 377 umów i rozszerzono portfolio o kilka nowych marek. Wśród nich znalazły się pierwsze w historii sklepy outletowe Zara Home i Mr Wonderful, a także nowe sklepy wiodących marek, takich jak Tom Tailor Kids, Puma Kids, Tommy Hilfiger, Guess Kids, Custo Barcelona, Lacoste, Invicta, Wolford i JOOP! Warte odnotowania umowy dotyczą również zwiększenia powierzchni sklepów oraz całkowitej zmiany wnętrz, jak te podpisane z firmami Dockers, Bimba y Lola i Levi's w Hiszpanii, z Hugo Boss i Puma we Francji oraz z Harmont&Blaine, Haribo, Rebel Queen, Liu jo Uomo, czy Swarovski w centrach we Włoszech.

Co wiemy o firmie Neinver

NEINVER to hiszpańska, międzynarodowa firma specjalizująca się w budowie oraz inwestycjach na rynku nieruchomości i zarządzaniu nimi. Czołowy operator centrów outlet w Hiszpanii i Polsce, posiada dwie marki własne: The Style Outlets i FACTORY. Spółka NEINVER, założona w 1969 roku, zarządza 17 centrami outlet i 4 parkami handlowymi, współpracując z ponad 800 markami w sześciu krajach europejskich: Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Holandii.

W Polsce NEINVER zarządza siecią centrów outlet FACTORY: w Warszawie (FACTORY Ursus i FACTORY Annopol), w Krakowie (FACTORY Kraków) i Poznaniu (FACTORY Poznań) oraz parkiem handlowym Futura w Krakowie i centrum wyprzedażowym Silesia Outlet w Gliwicach.