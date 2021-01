Panattoni kupuje teren pod City Logistics Warsaw IV

Panattoni zakupił działkę o powierzchni 8,2 ha na warszawskim Annopolu. Deweloper zrealizuje tu City Logistics Warsaw IV, które zajmie ok. 40 000 m kw. Dwa obiekty w ramach parku powstaną przy drodze S8. City Logistics Warsaw IV to już szósta realizacja w ramach koncepcji City Logistics w Warszawie.

City Logistics po raz kolejny. Panattoni nie zwalnia tempa. City Logistics Warsaw IV to już szósta inwestycja w obszarze City Logistics w stolicy. Poza Warszawą wciąż rozwijane są te projekty we Wrocławiu, w Katowicach, Łodzi czy Poznaniu - obecnie deweloper dostarczył ok. 200 000 m kw. powierzchni w ramach miejskiej logistyki, będąc w trakcie budowy kolejnych 100 000 m kw.