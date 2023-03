Park handlowy Atut Myszków zapełnia się. Wśród najemców Lidl i McDonald’s

Atut Myszków będzie pierwszym w mieście nowoczesnym obiektem handlowym, którego format dostosowany zostanie do szybkich i wygodnych, codziennych zakupów.

Atut Myszków - regionalny park handlowy

Do otwarcia obiektu pozostało jeszcze kilka miesięcy, a większość lokali znalazła już swoich najemców. Na duży potencjał Atut Myszków wpływa zarówno lokalizacja, jak i format regionalnego parku handlowego, który zapewnia wygodę dla klientów realizujących zarówno okazjonalne, jak i duże, zaplanowane zakupy.

Popularność regionalnych parków handlowych znacznie wzrosła w czasie pandemii oraz w efekcie nasycenia rynku dużymi obiektami. W 2022 roku stanowiły one aż 70 proc. nowej powierzchni dostarczonej w sektorze nieruchomości handlowych. I choć wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową w Polsce wynosi obecnie 258 mkw./1000 mieszkańców, w przypadku parków handlowych i centrów convenience, utrzymuje się on na poziomie 84 mkw./1000 mieszkańców, co wskazuje na dalszy potencjał wzrostu.

- Pandemia Covid-19 i wywołane nią obostrzenia wpłynęły na zmianę oczekiwań i nawyków klientów wobec szybkich i bezkontaktowych zakupów, co skutkuje dynamicznym wzrostem popularności centrów convenience, w tym parków handlowych. Łączy je łatwość dokonywania zakupów m.in. dzięki prostemu układowi przestrzeni i osobnym wejściom do każdego ze sklepów z poziomu parkingu. Potwierdzeniem dużego potencjału tych formatów jest utrzymujące się zainteresowanie najemców obiektami tego typu. Atut Myszków, regionalny park handlowy, którego budowa dopiero się rozpoczęła, jest już wynajęty w 70 proc. Kompleksowa oferta, którą stworzą znane polskie i międzynarodowe marki, uzupełniona będzie przez powstające na terenie inwestycji obiekty takie jak Lidl, restauracja McDonald’s czy centrum DIY. - mówi Wojciech Cieślak, prezes BOIG. - Dodatkowym źródłem ruchu będzie stacja paliw. Jestem przekonany, że regionalny park handlowy Atut Myszków będzie atrakcyjnym miejscem zakupów dla ponad 120 tys. osób – mieszkańców miasta oraz całego powiatu myszkowskiego - dodaje.

Format dostosowany do codziennych zakupów

Atut Myszków będzie pierwszym w mieście nowoczesnym obiektem handlowym, którego format dostosowany zostanie do szybkich i wygodnych, codziennych zakupów. Na powierzchni 11 tys. mkw. GLA znajdzie się kilkadziesiąt lokali handlowo-usługowych znanych i popularnych marek, z wejściami bezpośrednio z parkingu. Zarówno wielkość i miks najemców dopasowana jest do potrzeb rynku lokalnego. Swoje sklepy otworzą tam marki należące do grupy LPP: Sinsay, House oraz Cropp, a także międzynarodowa sieć sklepów obuwniczych Deichmann i sklep z odzieżą i akcesoriami sportowymi Martes Sport. Nie zabraknie też drogerii Rossmann, sklepu ze sprzętem elektronicznym Media Expert oraz dynamicznie rozwijającej się sieci Pepco. Wśród najemców znajdzie się także firma CCC. W ramach parku handlowego w osobnych budynkach zlokalizowane zostaną: obiekt sieci Lidl, restauracja McDonald’s, stacja paliw oraz market DIY o powierzchni ok. 3 tys. mkw.

- W ramach rozwoju sieci McDonald’s zakładamy nowe inwestycje w różnych regionach Polski. Jedną z nich jest restauracja powstająca na terenie parku handlowego w Myszkowie. Prace budowlane są już na zaawansowanym etapie. Otwarcie lokalu planowane jest na II kwartał bieżącego roku. Będzie to pierwsza restauracja McDonald’s w Myszkowie. W całym województwie śląskim funkcjonuje obecnie 76 lokali działających pod naszym szyldem – komentuje Patryk Kober, Koordynator w dziale Corporate Relations McDonald’s Polska.

Zaletą obiektu będzie jego lokalizacja w pobliżu skrzyżowania ul. Kazimierza Pułaskiego z ul. Jesionową. Bezpośrednio przy inwestycji przebiega obwodnica zapewniająca sprawny dojazd z Częstochowy i Katowic oraz droga wojewódzka nr 793, która łączy Myszków z miejscowością Żarki i ułatwia dojazd do innych miejscowości m.in. Zawiercia czy Siewierza. Na miejscu będzie dostępnych 550 miejsc parkingowych, a cały projekt obejmuje teren inwestycyjny o powierzchni 6,4 ha.

