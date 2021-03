Park handlowy w Kępnie ruszy w 2022 roku

fot. CityMall Kępno

Rozpoczęły się przygotowania do realizacji w Kępnie parku handlowego – CityMall Kępno.

Obiekt zlokalizowany przy drodze krajowej DW nr 482 oraz budowanej obwodnicy miasta zajmie ok. 13 tys. mkw. powierzchni najmu i zaoferuje ok. 30 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych wraz z popularnym operatorem spożywczym. Dla klientów dostępny będą: parking dla 400 samochodów, restauracja drive-thru popularnej sieci oraz sąsiadująca z parkiem handlowym stacja benzynowa.

Projektowany park handlowy wzbogaci istniejącą ofertę handlową regionu o znane marki branż: spożywczej, modowej, rtv-agd, sportowej, drogeryjnej, usługowej, gastronomicznej, wyposażenia wnętrz i innych. Otwarcie zaplanowano na koniec 2022 roku.

City Mall Kępno projektuje Biuro Architektoniczne MFA. Za koncepcję komercyjną oraz wynajem odpowiada firma Mallson Polska.

Inwestorem jest jest spółka Lech-Pol Development, która jest częścią spółki rodzinnej Lech-Pol Invest Company, która od 1989 r zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych eksportowanych m.in. do Francji, Niemiec oraz Szwajcarii.