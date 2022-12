Park handlowy w Mielcu już otwarty. Zajął miejsce Tesco

Budowa Vendo Parku zlokalizowanego na działce o powierzchni 4,2 ha przy ulicy Żeromskiego 15 w Mielcu rozpoczęła się w kwietniu 2022. Wcześniej na tym terenie znajdował się hipermarket firmy Tesco, która w 2019 rozpoczęła proces wycofywania się z polskiego rynku.

Park handlowy w miejscu wielkopowierzchniowego sklepu samoobsługowego to potwierdzenie zmieniających się trendów konsumenckich.

Parki handlowe są dziś najmocniej rozwijającym się formatem.Wejście do każdego ze sklepów znajduje się bezpośrednio od strony parkingu, nie ma tu części wspólnych i użytkownicy nie muszą pokonywać dużych odległości. To pozwala im na szybkie, wygodne zakupy blisko miejsca zamieszkania, a tego obecnie oczekują odbiorcy - mówi Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający, Trei Real Estate Poland.

Vedo Park w Mielcu - kto wśród najemców

Na nową wybudowaną inwestycję składają się dwa budynki – jeden z wielobranżową powierzchnią handlową, drugi z supermarketem spożywczym. Na ponad 7 000 mkw. znalazły się sklepy 13 marek, a wśród nich zarówno te dobrze znane mieszkańcom regionu jak KiK, Biedronka, Rossmann, Pepco, Media Expert, Sinsay, Ziko Optyk, Poczta Polska, jak i te debiutujące w mieście: sklepy odzieżowe Takko Fashion i kaes., dyskonty Dealz i Tedi, sklep zoologiczny Kakadu. Klienci mieleckiego obiektu będą mogli skorzystać z 360 miejsc parkingowych. Wartość całej inwestycji szacuje się na 11,9 mln euro.

Biedronka najemcą Vendo Parku w Mielcu, fot. mat. pras.

Vendo Park debiutuje na Podkarpaciu

- Vendo Park w Mielcu to nasz debiut w województwie podkarpackim. Dostrzegliśmy w tym regionie potencjał i możliwość poszerzenia dostępnej dotychczas oferty zakupowej. Parki handlowe cieszą się dużym zainteresowaniem najemców, na co wskazuje pełna komercjalizacja mieleckiego Vendo Parku jeszcze przed jego otwarciem. Odpowiadając na duży popyt z ich strony, planujemy w przyszłości rozbudowę obiektu. Do podobnego powiększenia powierzchni handlowej przygotowujemy się także w naszych innych inwestycjach – w Chorzowie, Władysławowie, Skarżysku-Kamiennej. To potwierdza atrakcyjność tego formatu dla najemców i jego perspektywiczność - komentuje Jacek Wesołowski.

Trei buduje sieć parków handlowych

Trei rozwija swoją sieć parków handlowych w oparciu o silne marki oferujące produkty spożywcze, drogeryjne, RTV/AGD, artykuły gospodarstwa domowego, a także wprowadzając dyskonty, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem odbiorców. W swoim portfolio posiada łącznie 42 Vendo Parki zlokalizowane na terenie Polski, Czech i Słowacji, z czego 32 znajdują się w Polsce. Mielecki obiekt to trzecia, po Skarżysku-Kamiennej i Otwocku, lokalizacja otwarta w tym roku. Obecnie Trei realizuje kolejne cztery inwestycje: w Krakowie, Zambrowie, Gorzowie Wielkopolskim i w Łapach, a przyszły rok planuje zamknąć z ośmioma nowymi parkami handlowymi w portfolio.