Park handlowy w Pleszewie w portfelu Grupy LCP. Kto najemcą?

Mix najemców wsparty e-commerce

- Oferowany mix najemców wspiera również ich działania kanałami cyfrowymi (e-commerce), co w takich lokacjach pozwala klientom internetowym finalizowanie transkacji zakupowej także bezpośrednio na terenie kompleksu Retail Parku. Dotyczy to nadal głównie obszaru elektroniki użytkowej ale widzimy, iż coraz więcej transakcji z innych sektorów rynku realizuje je powoli w taki sposób - mówi Justyna Małysko.

Park handlowy w Pleszewie - kto najemcą?

Retail Park w Pleszewie to park handlowy znajdujący się przy ul. Armii Poznań 24 przy trasie biegnącej z Koszalina do Poznania. Na powierzchnii ponad 10,000 powstał obiekt, który oferuje 3,548 powierzchni GLA.

Do głównych najemców należą; Rossman, Pepco, KiK, Tedi, RTV EURO AGD oraz Kaes. Projekt przyjaznych zakupów w Pleszewie zlokalizowany jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej oraz w bliskim sąsiedztwie sklepu spożywczego Kaufland.

Jest to kolejny projekt w portfelu LCP, które kontynuuje pozyskiwanie dobrych projektów do swojego portfela parków handlowych. Firma planuje do końca roku zakup kolejnych paru inwestycji, dzięki, którym wartość portfela grupy LCP osiągnie na koniec roku 500 mln EUR.

Obecnie firma buduje projekty w Gdańsku oraz w okolicach Lublina.