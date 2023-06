Parki handlowe w Andrychowie i Lubinie już działają pod nowym logo

Transformacja centrów została uczczona koncertami znanych gwiazd polskiej muzyki: Patrycji Markowskiej i Zakopower, a także mnóstwem prezentów, rabatów i zabawy dla dzieci oraz wszystkich odwiedzających.

BIG Andrychów zlokalizowany jest w Andrychowie, a jego powierzchnia najmu (GLA) wynosi ok. 23 300 mkw. przy 100-procentowym wskaźniku obłożenia. Jest to kompleks w stylu parku handlowego, podobny do niektórych parków handlowych BIG w Izraelu, Serbii i USA, obsługujący około 200 000 klientów. BIG Andrychów posiada kilku głównych najemców, w tym supermarket LIDL i sieć sklepów DIY Leroy Merlin, a także najemców z branży elektronicznej, modowej, sportowej, rekreacyjnej i innych.

BIG Lubin to park handlowy w Lubinie, posiadający powierzchnię najmu (GLA) wynoszącą około 13 300 mkw. ze wskaźnikiem obłożenia wynoszącym około 100 procent. Znajduje się tam szeroki wybór marek, takich jak: Carrefour, Media Expert, Sports Direct, CCC, Sinsay, Jula i inne.

„Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że zarządzamy parkami handlowymi w Andrychowie i Lubinie. Wchodząc na polski rynek, nie tylko zmieniamy branding parków handlowych, ale także wdrażamy podejście win-win do biznesu - długoterminowe relacje z naszymi najemcami i lokalnymi gminami, a także silną strategię marketingową oraz wiele wydarzeń i rozrywek dla naszych gości. Naszym celem jest stać się najlepszym i ulubionym na polskim rynku miejscem zakupów - powiedział Eran Levy, Country Manager Poland w BIG SHOPPING CENTERS LTD.