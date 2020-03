Pasaż Chełmiński zmienił właściciela

Pasaż Chełmiński został sprzedany przez spółkę z grupy TUF Real Estate do LCP Properties. Zespół Avison Young reprezentował przy transakcji kupującego.

Pasaż Chełmiński to kompleks handlowo-usługowy zlokalizowany przy ulicy Polnej 18 w Chełmnie, który został oddany do użytkowania w listopadzie 2019 roku. Inwestycja udostępnia w trzech budynkach 5740 metrów kwadratowych powierzchni najmu oraz zapewnia ponad 170 miejsc parkingowych. Obecnie obiekt jest w pełni skomercjalizowany przez między innymi: Pepco, Rossmann, CCC, Martes Sport, KIK, Media Expert, Dealz, Gzella, PLUS GSM, butik La Dama, placówkę bankową – BS Toruń, a także Biedronkę.

Pasaż Chełmiński to pierwsza na rynku nieruchomości inwestycja TUF Real Estate. Drugi projekt spółki, Pasaż Warmiński, znajduje się aktualnie w fazie budowy a jego oddanie planowane jest na koniec 2020 roku.