Pasaż Golubsko-Dobrzyński w rękach Falcon Investment Management

Falcon Investment Management ma ambitne plany rozwoju, które realizuje w oparciu o różne formy współpracy z partnerami: transakcje typu forward purchase, joint venture, zakup gotowych projektów, a także własny development. W portfolio firmy Falcon znajdują się obecnie: Stary Dworzec w Bolesławcu, zakupiony jako gotowy i działający obiekt oraz nowo otwarty Pasaż Golubsko-Dobrzyński, który inwestor kupił od firmy TUF RE. – Chcemy stworzyć sieć parków handlowych, w skład której wejdą tzw. Power Centers – obiekty dominujące w danym rejonie. Kupujemy i budujemy dla siebie w długim horyzoncie czasowym – mówi Piotr Piechocki, założyciel i prezes zarządu, Falcon Investment Management.

Nowe rozdanie

Obecnie fundusz ma zabezpieczonych 12 projektów w różnych fazach realizacji. – Interesują nas projekty o powierzchni od ok. 4 tys. GLA i grunty w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców lub sypialniach największych aglomeracji. Celem na najbliższe miesiące jest zabezpieczenie kolejnych nieruchomości – podkreśla Tomasz Pawilonis, dyrektor ds. rozwoju, Falcon Investment Management. Inwestor pracuje obecnie również nad obiektem realizowanym samodzielnie w formule deweloperskiej. Do partnerów biznesowych funduszu należą m.in. TUF RE, BOIG czy Acteeum Central Europe. – Liczymy, że to grono będzie się sukcesywnie powiększać. Jesteśmy otwarci na współpracę z solidnymi uczestnikami rynku: właścicielami terenów inwestycyjnych, sprzedającymi czy wykonawcami – dodaje Tomasz Pawilonis.