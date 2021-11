Pasaż Kępiński ze sklepem Lidl wystartuje w 2023 r.

- TUF RE zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami doprowadziło do zawarcia umowy najmu z LIDL, który w Pasażu Kępińskim otworzy swój pierwszy i jedyny sklep w powiecie kępińskim. Niezmiernie cieszymy się, że sieć LIDL jako pierwsza podpisała umowę i zdecydowała się otworzyć sklep w naszym parku handlowym. LIDL spośród różnych projektów wybrał naszą lokalizację i będzie stanowił rdzeń naszego obiektu, który otworzymy w 2023 roku. Atutem Pasażu Kępińskiego jest lokalizacja w bliskiej odległości od centrum Kępna, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, przy budowanym skrzyżowaniu DK11 (głównej ulicy Kępna) i obwodnicy Baranowa – mówi Fabian Eryk Barbarowicz – Wspólnik Zarządzający TUF RE. Lokalizacja ta jest idealna zarówno dla klientów pieszych jak i zmotoryzowanych, co bez wątpienia było jednym z argumentów, dla których LIDL w swoich planach rozwojowych wybrał nasz projekt – dodaje.

- Każdy nowy sklep to dla nas ogromny sukces. Udostępnienie obiektu dla potrzeb mieszkańców Kępna i okolic było naszym planem od kilku lat, dlatego cieszymy się, że powstanie on w parku handlowym Pasaż Kępiński, który zrealizuje firma TUF RE - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Pozwolenie po poprzednim inwestorze

- Atrakcyjność lokalizacji Pasażu Kępińskiego oraz pozyskanie tak znaczącego operatora spożywczego, spowodowało bardzo duże zainteresowanie naszym parkiem handlowym wśród najemców - mówi Fabian Eryk Barbarowicz – Wspólnik Zarządzający TUF RE. Zdecydowaliśmy zatem przyspieszyć nasze działania i wykorzystać istniejące pozwolenie na budowę poprzedniego inwestora, żeby szybciej spełnić oczekiwania najemców. Jest to również skorelowane z rozpoczętą budową skrzyżowania i przebudową drogi krajowej, dzięki którym Pasaż Kępiński będzie miał zapewnioną komunikację z głównymi arteriami drogowymi. Inwestycja drogowa zostanie wykonana na wiosnę 2022 roku i w tym czasie rozpoczniemy roboty budowlane związane z budową parku handlowego. Ponadto specjalnie na potrzeby mieszkańców wybudujemy fragment drogi gminnej wraz z mostem, które zostaną połączone z obwodnicą Baranowa – dodaje.

Otwarcie Pasażu Kępińskiego zaplanowane zostało na 2023 rok. W parku handlowym powstanie około 11 tys. mkw. GLA pod sklepy sieciowych polskich i zagranicznych marek, z parkingiem na około 350 pojazdów.