Polacy wciąż boją się chodzić do galerii handlowych. Zakupy o połowę mniejsze niż rok temu

Promocje typu -20% albo -30% to są przez cały rok. Prawdziwe okazje to jest -50% i więcej, aż do -80% -90%!

Ck 2020-05-29 13:39:12

Nie bardzo rozumiem. Codziennie w sieci pojawia się wiele artykułów na temat centrów handlowych. Jedni piszą, że jest super, drudzy, że jest bieda. To w końcu jak jest, bo co strona to inne informacje? Dwa dni temu byłem pierwszy raz po otwarciu w centrum handlowym Echo w Kielcach. Wszedłem do Juli i New Yorkera i wyszedłem, bo nie mnie denerwował sztuczny hałas, smród kadzideł, i spacery bez celu młodych ludzi. W New Yorkera ubrania z przed lat. Nic nowego. Można mierzyć bez niczego. Nikt nie ma rękawiczek, a przymierzany towar wraca na półkę i nikt go nie dezynfekuje. Obsługi sklepu przy przymierzalniach nie ma. Przed wejściem do galerii brak obsługi, ludzie nie dezynfekują rąk, nikt tego od nich nie wymaga. Buty w Juli też mierzyłem bez problemu. Na cały sklep było 5 osób. Dużo chodziło po korytarzach. Ławki były nieczynne. Ogólnie denerwują mnie molochy, bo tam nie ma co kupić.