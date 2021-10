Polska goni UE - coraz więcej centrów handlowych

Polska Rada Centrów Handlowych we współpracy z ekspertami z pięciu firm członkowskich reprezentujących BNP Paribas Real Estate Poland, Cushman & Wakefield, GfK, METRO Properties oraz Savills podsumowała pierwsze sześć miesięcy 2021 roku na rynku centrów handlowych.

W okresie maj - czerwiec 2021 roku obroty były zbliżone do poziomów sprzed pandemii – w maju osiągnęły 100 proc., a w czerwcu 96 proc. obrotów z czerwca 2019 roku. Obserwowana jest też wyższa konwersja niż przed pandemią.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2021 roku inwestorzy wydali na zakup wszystkich nieruchomości komercyjnych, takich jak obiekty handlowe, biura i magazyny o około 30 proc. mniej niż rok wcześniej.

Obroty na poziomach sprzed pandemii

Pomimo tego, że rok 2021 rozpoczął się lockdownem, a w marcu nastąpiło kolejne zamknięcie, które trwało 6 tygodni, rynek centrów handlowych dynamicznie nadrabia straty. Obroty zbliżyły się do poziomów osiągniętych w 2019 r. i w maju osiągnęły wynik sprzed pandemii. W maju i czerwcu, czyli w okresie po 4. lockdownie wskaźniki obrotów i odwiedzalności oscylują wokół wartości osiąganych 2 lata temu. Niektóre branże, jak rozrywka i gastronomia, które z powodu lockdownów były zamknięte dłużej i nie mogły działać, nie wróciły z obrotami w pierwszej połowie 2021 roku do poziomów z 2019 roku.

- Szybki powrót klientów do zakupów stacjonarnych w centrach handlowych po kolejnych lockdownach pokazuje, jak bardzo przywiązani jesteśmy do tych obiektów. Przyspieszenie rozwoju handlu internetowego w czasie pandemii, które spowodowało, że wielu widziało przyszłość centrów handlowych w czarnych barwach, gwałtownie wyhamowało, a wyniki sprzedaży w galeriach handlowych wróciły do tych sprzed pandemii. E-commerce będzie się rozwijał, ale wiemy już dziś, że powinien być w symbiozie z handlem stacjonarnym, bo oba te kanały sprzedaży potrzebują siebie wzajemnie do dalszego rozwoju – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Rosnąca odwiedzalność