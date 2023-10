Polska sieć dyskontów wrzuca wyższy bieg

- Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszej sytuacji gospodarczej cena to często główny czynnik decyzji zakupowych. Stąd przyjęta przez nas polityka, której rygorystycznie przestrzegamy. W Vollmart ceny są niższe w stosunku do oferty konkurencji o 20 proc.- mówi Wiktor Sawosz, założyciel oraz prezes zarządu Brand Distribution Group, firmy, do której należy sieć.

Vollmart to sieć marketów spożywczych, w której konsument płaci wyłącznie za produkt. Ideą formatu jest rezygnacja z wydatków marketingowych i reklamowych oraz standardowego wyposażenia sklepu, na rzecz ceny przyjaznej konsumentowi.



Dyskonter zadbał, aby wśród asortymentu nie zabrakło produktów znanych i popularnych marek. - Jako Brand Distribution - globalny importer i dystrybutor - operujemy na 100 rynkach, na 6 kontynentach. Jesteśmy w stanie pozyskać markowe towary, ale taniej. Istotny jest też wolumen. Im więcej kupujemy, tym atrakcyjniejszą cenę możemy zaoferować. Stąd też tak duża popularność naszych marketów wśród kupujących, którzy dowiadują się o nich, dzięki marketingowi szeptanemu i rekomendacjom konsumenckim – podkreśla CEO Brand Distribution Group, Armen Papazjan.

Vollmart działa na terenie pięciu miast: Częstochowy, Chełma, Hrubieszowa, Świebodzina i Ostrowca Świętokrzyskiego. Plany rozwoju na ten rok zakładają 3 kolejne przedsięwzięcia: Głubczyce, Wieluń, Kalisz. W 2024 roku Vollmart otworzy 12 nowych sklepów.