Potencjał rozwoju retail parków jest duży. Ruszają rozbudowy nowych obiektów

W ramach inwestycji powstanie dodatkowo 4 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej i popularna restauracja drive-thru.

Klienci zyskają także ok. 140 miejsc parkingowych dla parku handlowego i 40 dla drive-thru.

- Grunt pod inwestycję jest zabezpieczony. Prace budowlane ruszą wraz z zakończeniem komercjalizacji, czyli zapewne w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W ramach projektu powstanie osobny dodatkowy budynek o powierzchni ok. 4 tys. mkw., który dołączy do działającego już od marca ubiegłego roku parku handlowego o powierzchni 6 tys. mkw. Dodatkowo inwestycja zakłada także budowę lokalu pod restaurację drive-thru. Planowany termin oddania obiektu do użytku to druga połowa 2023 r. - mówi Fabian Eryk Barbarowicz, Wspólnik Zarządzający TUF RE.

Rusza komercjalizacja i rozbudowa Pasażu Warmińskiego

Rozbudowa Pasażu Warmińskiego, jak podkreśla inwestor, to efekt przeprowadzonej analizy, z której wynika, że potencjał działającego od roku retail parku, jest o wiele większy. Za rozbudową przemawia także lokalizacja inwestycji i fakt, że niespełna w rok po oddaniu obiektu do użytku, Pasaż Warmiński stał się głównym miejscem zakupów mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i okolic.

- Pandemia wzmocniła zapotrzebowanie na projekty convienience jak najbliżej miejsca zamieszkania. Ich potencjał znacznie urósł. Pierwszy etap Pasażu Warmińskiego otworzyliśmy w marcu ubiegłego roku w pełni skomercjalizowany. Część marek nie zmieściła się w tamtym projekcie, stąd też decyzja o dokupieniu sąsiedniego gruntu i powiększenie całości. Dodatkowo, porozumieliśmy z znaną restauracją drive-thru. Głównym celem było wzmocnienia oddziaływania oraz lokalizacji, nasz projekt jest przy drodze krajowej, gdzie na odcinku Olsztyn - przejście graniczne w Bezledach nie ma tego typu restauracji - podkreśla Barbarowicz.

I dodaje: Liczymy również, że sytuacja polityczna się ustabilizuje, wróci mały ruch graniczny z Rosją. Vis a vis naszej inwestycji znajdują się Termy Warmińskie, odwiedzane przed pandemią przez ok. 300 tysięcy klientów rocznie, gdzie bardzo duży procent stanowili Rosjanie.