PRCH: Nie zgadzamy się na wsparcie najemców z pominięciem wynajmujących

Okiem Najemcy 2021-04-02 16:18:04

W obecnej konstrukcji ustawy (art 15ze) nie ma powodów, żeby szczególnie traktować Wynajmujących,



Najemca albo deklaruje przedłużenie najmu o 6mcy+lockdown na tych samych warunkach czynszowych (co jest bardzo ryzykowne) albo nie deklaruje i płaci czynsz jakby sklep był otwarty - w obydwu przypadkach Wynajmujący ma zabezpieczenie.



Najemca ponosi zdecydowanie większe ryzyko.



W przypadku gdy czynsz przed pandemią był na wysokim poziomie i sklep po spadku obrotów generuje straty ma do wyboru nic nie deklarować i płacić pełny czynsz gdy sklep jest zamknięty i nie generuje obrotu (z czego płacić ?) lub zadeklarować i ryzykować 6mcy+lockdown dokładania do interesu otrzymując w zamian korekty tylko za lockdown.