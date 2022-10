Prochownia Łomianki zmieniła właściciela

Prochownia Łomianki zlokalizowana jest przy ulicy Warszawskiej – głównej ulicy handlowej Łomianek. Park handlowy zrealizowany przez Ghelamco to obiekt o łącznej powierzchni 5 500 mkw., obejmujący 21 lokali usługowo-handlowych. Jego zaletą jest też parking na 150 samochodów oraz plan obiektu umożliwiający klientom dostęp do lokali bezpośrednio z zewnątrz.

Kto jest najemcą Prochowni Łomianki?

Do głównych najemców Prochowni Łomianki należą m.in. Lidl, Tedi, Rossman, Papiernik by Empik, Neonet, KROSS, Wierzejki, Santander Bank czy Credit Agricole. Transakcja objęła część budynku o łącznej powierzchni 3000 mkw., bez sklepu sieci Lidl.

Prochownia Łomianki była bardzo udanym i potrzebnym na lokalnym rynku projektem. Teraz sprzedaliśmy tę nieruchomość firmie LCP Properties, co jest zgodne z naszą strategią inwestycyjną – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

Jako doświadczony inwestor dołączamy do naszego portfela tylko najlepsze nieruchomości, a taka, bez wątpienia, jest Prochownia Łomianki. Tego typu obiekty pozostaną w kręgu naszego zainteresowania nawet w czasach niepewności gospodarczej, dają bowiem gwarancję jakości i stanowią bezpieczną inwestycję. Prochownia Łomianki to 40. park handlowy w naszym posiadaniu i 82 nieruchomość w Polsce. Do końca roku będziemy aktywnie starali się pozyskać kolejne projekty handlowe i jesteśmy otwarci na nowe propozycje – mówi Krystian Modrzejewski, Group Operations Director w LCP Properties Poland.

LCP Properties - nowy właściciel Prochowni Łomianki

LCP Properties jest aktywnym graczem w sektorze parków handlowych w Polsce. Firma rozbudowuje portfel, pozyskując nowe obiekty oraz realizując inwestycje w formule deweloperskiej. Na początku 2022 roku całkowita łączna powierzchnia posiadanych przez LCP nieruchomości przekroczyła 360 tys. mkw. a ich wartość sięgnęła 460 mln euro. LCP inwestuje długoterminowo, koncentrując się na stabilnym wzroście wartości nieruchomości poprzez aktywne zarządzanie i maksymalizacją zysków.