Producent dorobiu zbuduje fabrykę karmy dla zwierząt

Na rynkach unijnych odnotowano wzrost o 4,1 % z kolei na tych poza unijnych o 2,3%. Niedawno otworzył się kolejny światowy rynek, filipiński, na którym zapotrzebowanie na mięso drobiowe jest bardzo duże. Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, którego system regionalizacji w odniesieniu do grypy ptaków na poziomie województw został uznany przez filipińskie władze. To daje polskim przedsiębiorstwom ogromną przewagę nad innymi producentami w Unii.

Eksport filarem biznesu

Jednym z polskich producentów drobiu jest KPS Food, który dostarcza klientom na całym świecie swoje produkty już od ponad dwóch dekad. Producent i właściciel zakładów w Radomiu i Pionkach eksportuje ponad połowę swoich wyrobów, a decyzja o budowaniu portfolio zagranicznych klientów zapadła wiele lat temu.

Inwestycja w fabrykę karmy dla zwierząt

We wrześniu odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod nową halę produkcyjną fabryki mokrej karmy premium dla zwierząt United Petfood Radom w Jedlińsku, która korzysta z surowca KPS Food i której Krzyżanowski jest udziałowcem. Te działania, to efekt długofalowej strategii rozwoju biznesu, a także stałego nasłuchu na zmieniające się trendy rynkowe i potrzeby konsumentów.

- Rynek karm w sektorze premium rozwija się, co wynika z coraz większej świadomości właścicieli dotyczących żywienia zwierząt domowych. Dla KPS Food, to kolejny obszar, w którym możemy wykorzystać nasz surowiec, a tym samym optymalizować produkcję drobiu. Wielokierunkowy rozwój KPS Food skutkuje umacnianiem się pozycji firmy, co z kolei pozwala myśleć o kolejnych inwestycjach. Mamy już plany na 2024 rok - komentuje Jarosław Krzyżanowski, prezes KPS Food.

KPS Food to zakład drobiarski w Radomiu i zakłady przetwórcze w Pionkach. Firma od ponad 20 lat dostarcza produkty mięsne, w tym z segmentu żywności wygodnej. W ofercie znajdują się produkty drobiowe, wieprzowe oraz wołowe, które dostępne są jako asortyment mrożony, chłodzony, sterylizowany i pasteryzowany. W zakładach produkcyjnych stosowane są procedury Systemu HACCP, a jakość produktów potwierdzają certyfikaty IWAY, YUM, Genesis GAP, BRC grade A oraz audyty klientowskie.