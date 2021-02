Progroup: 72 mln euro na budowę fabryki tektury falistej w Strykowie

Firma Progroup rozpoczyna budowę drugiej fabryki formatów tektury falistej w miejscowości Stryków. Nowa inwestycja Progroup pozwoli na utworzenie ponad 50 miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji technicznych.

Na terenie obecnej fabryki (PW07) w Strykowie powstaje już dwunasty zakład produkcyjny formatów tektury falistej firmy Progroup, który zarazem będzie trzecią fabryką w Polsce. Nowy zakład zajmie 27 900 mkw.

Przedsiębiorstwo zainwestuje 72 miliony euro w fabrykę, w której zastosowano instalację trójgeneracyjną do wytwarzania energii. Od czwartego kwartału 2022 roku fabryka będzie produkować do 200 000 ton formatów tektury falistej rocznie. W ten sposób Stryków, osiągnie zdolność produkcyjną 825 milionów metrów kwadratowych rocznie,

W nowej fabryce zatrudnienie znajdzie ponad 50 wykwalifikowanych pracowników oraz stażystów.

W fabryce zostaną zainstalowane wydajne instalacje filtracyjne, które będą usuwać pył nagromadzony w trakcie wykonywanej pracy, a także system izolacji dźwiękowej, który zmniejszy obciążenie hałasem. Pracownicy będą mieli dostęp na bieżąco do danych eksploatacyjnych maszyny oraz procedur pracy poprzez urządzenia przypominające smartwatche lub zestawy słuchawkowe.

W nowym zakładzie w Strykowie będą produkowane niemal wszystkie popularne rodzaje tektury falistej. Prędkość produkcji wyniesie 400 m/min, a szerokość robocza 3,35 metra. Linia produkcyjna jest przystosowana do wytwarzania jedno- i dwufalowych formatów tektury falistej Next Board® z falami B, C i E oraz mniejszych gramatur we wszystkich kombinacjach.

Progroup dąży do osiągnięcia bezemisyjnego recyklingu, stawiając m.in. na zastosowanie wydajnego systemu trójgeneracyjnego w fabryce w Strykowie. Działanie systemu polega na wykorzystaniu ciepła odpadowego, powstającego podczas wytwarzania prądu, m.in. w agregacie absorpcyjnym służącym do chłodzenia, a także do magazynowania w obiegu grzewczym. Zastosowanie systemu umożliwia oszczędzanie paliw kopalnych i znaczną redukcję emisji CO2.

Całkowicie zautomatyzowany magazyn wysokoregałowy o wysokości 32 metrów i pojemności 14 000 miejsc magazynowych z czterema automatycznymi układnicami zapewni bezproblemową dystrybucję. Magazyn pomieści partie tektury falistej wyprodukowane w ciągu dwóch dni.

Budowa fabryki w Strykowie to następny ważny etap strategii rozwoju Progroup. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 1293 pracowników, a w 2019 roku osiągnęło obroty w wysokości 887 milionów euro.