Real Management ma wynajęte 90 proc. powierzchni w Point.44

Real Management S.A. ukończył park handlowo- biurowy POINT.44 w Piasecznie i zabytkową kamienicę z powierzchnią biurową i handlową przy Krakowskim Przedmieściu 34 w Lublinie. Obie zostały wynajęte w ponad 90%.

Najemcą wielofunkcyjnego Parku POINT.44, którego jesteśmy współwłaścicielem, jest salon motocyklowy Liberty Motros (zajmuje 2850 mkw. z 5700 mkw. całkowitej powierzchni najmu budynku), klub Total Fitness, a w styczniu przyszłego roku otwarty zostanie salon i serwis rowerowy AirBike – dodaje Arkadiusz Płociński.

Kolejny projekt oddany w tym roku przez Real Management S.A. do użytkowania to wyremontowana, XIX-wieczna kamienica ulokowana w centrum Lublina, przy Krakowskim Przedmieściu 34. Ten projekt to 1800 mkw. wysokiej jakości powierzchni biurowej i handlowej, w którym swoją lubelską siedzibę mają firma VOICE CONTACT CENTER oraz firma MUSCAT.