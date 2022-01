Rekordowy rok za 7R. Pod Warszawą powstaje magazyn dla Żabki

W ostatnich 12 miesiącach 7R sprzedało funduszom inwestycyjnym i firmom nieruchomościowym 17 projektów na łączną kwotę niemal 400 mln euro.

Wzrosła także liczba najemców dewelopera, który w 2021 r. wynajął niemal 500 000 mkw. Z kolei portfel nieruchomości, którymi zarządza 7R, przekroczył 1 mln mkw.



- Po 13 latach działalności oddaliśmy klientom do użytkowania niemal 1,5 mln mkw. nowoczesnej, certyfikowanej powierzchni magazynowej i produkcyjnej, w procesie inwestycyjnym mamy kolejne 4 mln mkw. Od 2019 r. podwoiliśmy liczbę pracowników - mówi Tomasz Lubowiecki, założyciel i prezes 7R.

7R - rekordowy 2021 rok

W 2021 r. 7R oddała do użytku niemal 400 tys. mkw. powierzchni. W poprzednim roku było to ok. 180 000 mkw.

- W 7R oferujemy magazyny typu big box, jak również szyte na miarę BTS-y, czy magazyny miejskie z naszej linii City Flex Last Mile Logistics. W 2022 r. zamierzamy oddać do użytku ok. 1 mln mkw. powierzchni, a w połowie roku zgodnie z planem rozpocząć budowę naszej pierwszej zagranicznej inwestycji w Czechach - komentuje Bartłomiej Krawiecki, wiceprezes zarządu i COO w 7R.

Zróżnicowany portfel najemców

W obiektach dewelopera swoje operacje prowadzą firmy z różnych branż, takich jak: logistyka, handel, farmacja, czy motoryzacja. Portfel najemców 7R w ostatnim roku istotnie się powiększył – firma wynajęła ponad 500 tys. mkw. powierzchni (o 25% więcej niż przed rokiem) w ramach 64 umów. W tym roku deweloper oprócz zakończenia budowy nowych parków logistycznych i magazynów miejskich zamierza oddać także do użytku ciekawe obiekty zrealizowane w formule Built-to-Suit (BTS). Pod Warszawą powstaje nowoczesny magazyn dla Żabki o łącznej powierzchni ok. 60 000 mkw. Centrum będzie wyposażone w innowacyjne rozwiązania automatyczne, a także proekologiczne.

Gorące aktywa na celowniku inwestorów

Deweloper w minionym roku sprzedał 17 inwestycji za łączną kwotę niemal 400 mln euro. To ogromny wzrost w porównaniu z 2020 roku – wówczas 7R sprzedał siedem projektów o łącznej wartości 75 mln euro.

W ofercie 7R znajduje się także zarządzanie nieruchomościami. Obecnie zespół Property Management, odpowiedzialny za tę usługę, zarządza 48 budynkami o łącznej powierzchni ponad 1 mln mkw.