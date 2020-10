Retail Institute: Już czas, aby rząd udzielił branży handlowej silnego wsparcia

Przedsiębiorcy skupieni wokół Retail Institute apelują o jak najszybsze przywrócenie handlu w niedziele oraz objęcie parasolem ochronnym branż najbardziej dotkniętych restrykcjami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Zdaniem RI już najwyższy czas, aby rząd udzielił branży silnego wsparcia.

Od stycznia do 18 października 2020 roku włącznie, 140 centrów handlowych monitorowanych przez Retail Institute odnotowało 28,5 proc. spadek odwiedzin w porównaniu do wyników osiągniętych w tym samym okresie 2019 r.

Od maja do połowy września obserwowaliśmy stopniowy, powolny powrót klientów na zakupy

w galeriach handlowych. Jednak ostatni wzrost zachorowań na COVID-19, wprowadzone nowe ograniczenia i restrykcje oraz tzw. godziny dla seniorów, spowodowały spadki frekwencji w galeriach. W okresie od 12 do 18 października 2020 roku, tydzień do tygodnia, w monitorowanej przez Instytut grupie obiektów są to spadki o 4,4 proc. Eksperci z Retail Institute otrzymują sygnały, iż w bieżącym tygodniu frekwencja w obiektach znacząco spada.

- Spadki frekwencji budzą ogromne niepokoje, tak po stronie najemców jak i wynajmujących. Ogłoszony dziś w Czechach ponowny lockdown, ograniczający działalność galerii handlowych, dodatkowo je podsyca. Ponownie wchodzimy w etap silnych turbulencji, dlatego tak ważne w następnych godzinach i dniach będą sprawne działania rządu. Jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy, wypracowanie korzystnych rozwiązań w branży retail, między najemcami i wynajmującymi, jest skuteczny wówczas, gdy obie strony prowadzą dialog, aby dopasować tworzone rozwiązania do specyfiki poszczególnych branż, a nawet lokalizacji. W tej branży uniwersalne, odgórne rozwiązania dla wszystkich nie są skuteczne - mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

Zdaniem RI wprowadzenie niedziel handlowych pozwoli na rozłożenie ruchu klientów z sześciu na siedem dni tygodnia, a tym samym ułatwi zachowanie społecznego dystansu podczas zakupów. Jest to szczególnie istotne w okresie przedświątecznych zakupów i późniejszych okresach, aby firmy mogły wejść ponownie na ścieżkę umożliwiającą im odpracowanie strat.

Jak podkreślają eksperci i menadżerowie branży, powrót do niedziel handlowych to również najtańszy sposób na wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność w centrach handlowych. Udział niedzieli w wynikach sprzedaży waha się od 10-25 proc. tygodniowych wyników firm. Niedziela, w przypadku branży rozrywkowej, usługowej oraz gastronomicznej jest pierwszym lub drugim najlepszym dniem w tygodniu.