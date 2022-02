Rozbudowa E.Leclerc w Zamościu na ostatniej prostej. Są nowi najemcy

Sklep PSB Mrówka, powstający w ramach rozbudowy i modernizacji funkcjonującego centrum handlowego E.Leclerc, łącznie z zewnętrznym działem „dom i ogród” zajmie powierzchnię ok 5,2 tys. mkw. GLA . Otwarcie zaplanowano na II kwartał bieżącego roku.

Powierzchnia centrum E.Leclerc wyniesie ok 12,5 tys. mkw. GLA

Nowy budynek zostanie połączony z pasażem handlowym mieszczącym się w istniejącej już części obiektu, gdzie na powierzchni ponad 7,2 tys. mkw. GLA funkcjonują lokale handlowo-usługowe m.in. sklep RTV Euro AGD, salony operatorów sieci komórkowych Play, T-Mobile, Orange i Plus, kwiaciarnia, pralnia, salon jubilerski oraz Pizzeria 105. Do grona najemców już wkrótce dołączy duży lifestylowy salon znanej marki odzieżowej należącej do grupy LPP. Na powierzchni przekraczającej 800 mkw. sklep Sinsay zaoferuje klientom centrum modę wpisującą się w najnowsze trendy i skierowaną zarówno do kobiet, mężczyzn i nastolatków, jak i produkty marki dziecięcej Fox&Bunny oraz akcesoria i elementy wyposażenia wnętrz z linii Home – a to wszystko w atrakcyjnych cenach.

– Rozbudowa centrum handlowego E.Leclerc w Zamościu to niepowtarzalna okazja do zareagowania na zmieniające się potrzeby rynku. Chcąc nadążyć za coraz bardziej wymagającym konsumentem, obiekty handlowe muszą stawić czoła jego oczekiwaniom i podejmować aktywne wysiłki nie tylko o jego zdobycie, ale przede wszystkim utrzymanie. Dzięki rozbudowie mamy okazję nie tylko zmodernizować istniejący obiekt, ale przede wszystkim wzbogacić jego ofertę o znane i atrakcyjne marki, oczekiwane przez okolicznych mieszkańców. Jestem przekonany, że ich obecność przyciągnie do centrum nowych klientów z całego regionu. Dodam, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – mówi Paweł Bartosiak, Leasing Manager, BOIG.

Centrum Handlowe E.Leclerc zlokalizowane w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 jest jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów handlowych w mieście. W 2019 roku kompleks został rozbudowany o stację paliw funkcjonującą pod szyldem E.Leclerc, co znacząco przełożyło się na wzrost liczby klientów odwiedzających centrum handlowe. Łączna powierzchnia rozbudowanego centrum E.Leclerc wyniesie ok 12,5 tys. mkw. GLA, do dyspozycji klientów przewidziano także dodatkowy parking z ok. 400 miejscami postojowymi, który powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie.

Za koncepcję komercyjną i wynajem powierzchni w obiekcie odpowiada BOIG Property Consulting.