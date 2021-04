Ruszył Vendo Park w Zielonce

Vendo Park w Zielonce otwarty, fot. mat. pras.

Trei Real Estate Poland otworzył nowy park handlowy w Zielonce. Obiekt należący do sieci Vendo Parków zlokalizowany jest przy ul. Wyszyńskiego 29 i mieści cztery sklepy, z czego Media Expert jest marką debiutującą w mieście. To pierwszy z siedmiu Vendo Parków, które deweloper planuje oddać do użytku w tym roku.

Park handlowy w Zielonce ma powierzchnię 2 000 mkw. W obiekcie znajdują się sklepy sieci Rossman i Pepco, a także pierwszy w mieście salon Media Expert. Na działce sąsiadującej z inwestycję Trei swoją działalność prowadzi operator spożywczy – Lidl.



Obiekt w Zielonce jest siódmą inwestycją Trei w województwie mazowieckim. Dotychczas na tym terenie działały Vendo Parki w Kobyłce, Ostrołęce, Pułtusku, Milanówku, Mińsku Mazowieckim i Płocku.

Generalnym wykonawcą Vendo Parku w Zielonce była firma STB Koncept sp. z o.o.

Międzynarodowa firma Trei Real Estate, z siedzibą w Niemczech, rozwija sieć Vendo Parków w Polsce, Czechach i na Słowacji. Łącznie powstały już 32 obiekty, z czego aż 22 zlokalizowane są w naszym kraju. Polskie plany dewelopera na 2021 rok zakładają budowę oraz oddanie do użytku łącznie siedmiu Vendo Parków, między innymi w Piekarach Śląskich, Koszalinie, Myśliborzu, Oświęcimiu i Inowrocławiu.