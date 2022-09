Ruszyła budowa parku handlowego Karuzela w Białej Podlaskiej. Obiekty w Wągrowcu i Kołobrzegu otworzą się w tym roku

Projekt Karuzeli składa się z kilku jednokondygnacyjnych budynków parku handlowego oraz niezależnych obiektów Agata Meble i Bricomarche o łącznej powierzchni handlowej blisko 28 tys. mkw. Poza obiektami handlowymi znajdzie się tam również parking naziemny na około 930 miejsc. Prace obejmują przebudowę skrzyżowania dwóch sąsiadujących ulic dla poprawy płynności ruchu w okolicy Karuzeli. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na trzeci kwartał 2023.

Obiekt jest wynajęty w 86% a najemcami są między innymi: Lidl, Reserved, Sinsay, Rossmann, Douglas, Apart, Media Expert, Rossmann, 4F, KIK, Tedi, Kakadu, i inni.

Inwestycja parku handlowego w Białej Podlaskiej, jest wspólnym przedsięwzięciem Karuzela Holding i Mitiska REIM. Obiekty realizowane przez to join-venture są tworzone w miastach o wielkości 15 tys-90 tys mieszkańców. Obecnie pod nazwą Karuzela działają obiekty w sześciu miastach: w Wodzisławiu Śląskim, Turku, Lublińcu, Wrześni, Ełku i Puławach.

Karuzela w Kołobrzegu i Wągrowcu jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku spółka join-venture Karuzela Holding/MITISKA REIM otworzy kolejne dwa obiekty pod nazwą Karuzela. Pierwszy z nich, w Wągrowcu będzie miał powierzchnię 8.000 m kw i prawie 200 miejsc parkingowych. Obiekt składa się z kilku budynków w których znajdzie się 14 sklepów się m.in. McDonald's, Lidl, Sinsay, Action, Martes Sport, Pepco, Rossmann, Deichmann. Drugi obiekt to Karuzela Kołobrzeg, cały kompleks, wraz ze sklepem Leroy Marlin będzie miał ponad 30.000 m kw powierzchni GLA, prawie 1000 miejsc parkingowych i łącznie 50 sklepów, a wśród sklepów w znajdą się: Lidl, Reserved, Sinsay, New Yorket, Rossmann, Douglas, Apart, Media Expert, Rossmann, 4F, KIK, Tedi, Kakadu i inni.